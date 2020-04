PHOTO IAN VOGLER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Entre appels à remettre en route la machine économique le plus rapidement possible et prudence contre un relâchement qui viendrait anéantir le bénéfice des sacrifices jusqu’ici consentis, les attentes sont fortes pour que Boris Johnson détaille ses projets pour le pays, où le confinement instauré le 23 mars reste en vigueur au moins jusqu’au 7 mai.