La santé de Boris Johnson «s’améliore» mais la pandémie s’aggrave au Royaume-Uni

(Londres) L’état de santé du premier ministre britannique Boris Johnson, atteint du nouveau coronavirus, « s’améliore » mercredi mais le bilan de la pandémie s’aggrave au Royaume-Uni avec pour la première fois plus de 900 morts enregistré en 24 heures et plus de 7000 au total.