(Genève) Le parlement helvétique a approuvé vendredi le projet de loi autorisant le mariage pour les couples homosexuels, plusieurs années après de nombreux autres pays d’Europe occidentale.

Agence France-Presse

Les Suisses devraient toutefois avoir le dernier mot car le parti de l’Union démocratique fédérale (UDF), une petite formation qui défend des valeurs chrétiennes, a déjà annoncé qu’il lancerait un référendum.

Le mariage civil pour tous a pour l’instant été adopté par les deux chambres du parlement après plusieurs années de procédure, le projet initial ayant été déposé par le Groupe vert’libéral en 2013.

Le texte adopté permet aux homosexuels et lesbiennes de s’unir et à ces dernières d’avoir accès au don de sperme, un des points les plus controversés.

Jusqu’à présent, les couples homosexuels pouvaient contracter des « partenariats enregistrés » ne leur donnant pas les mêmes droits qu’un mariage.

« C’est une victoire historique pour les droits de la communauté LGBTIQ », s’est réjoui Amnistie Suisse dans un tweet.

L’association Famille Arc-en-ciel, fondée en 2010 pour défendre les intérêts des familles homoparentales en Suisse, a de son côté d’ores et déjà indiqué qu’elle « se prépare au référendum annoncé » par l’UDF.

« Si les opposant-e-s lancent un référendum, nous sommes prêt-e-s », a ainsi déclaré début décembre Matthias Erhardt, vice-président du comité national créé en vue du référendum.

« Nous avons 82 % de la population derrière nous et grâce à la force mobilisatrice de la communauté LGBT, de nos organisations partenaires et des partis politiques qui nous soutiennent, nous allons pouvoir augmenter davantage l’acceptation des personnes LGBT dans la société grâce à cette campagne de votation », avait-il indiqué.