COVID-19

Macron demande aux Français de « redoubler de vigilance » à Noël

(Paris) Emmanuel Macron a appelé vendredi à « redoubler de vigilance » lors des fêtes de fin d’année, après les annonces en forme de douche froide du gouvernement, avec un secteur culturel qui restera fermé et un réveillon du Nouvel An sous couvre-feu pour cause d’épidémie de COVID-19 insuffisamment maîtrisée.