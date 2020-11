La première ministre Mette Frederiksen « ne présente actuellement aucun symptôme de la COVID-19 et continue, dans la mesure du possible, son travail avec des réunions virtuelles », a indiqué son cabinet dans un communiqué.

La première ministre danoise et les deux tiers du gouvernement à l’isolement

(Copenhague) La première ministre danoise Mette Frederiksen et les deux tiers de son gouvernement étaient contraints mercredi à l’isolement en raison du test positif du ministre de la Justice et de plusieurs parlementaires, a annoncé son cabinet.

Agence France-Presse

Au total mercredi matin, 13 des 20 membres du gouvernement du pays scandinave étaient autoconfinés en télétravail.

La première ministre, qui avait assisté vendredi à une réunion avec le ministre de la Justice Nick Hækkerup, « ne présente actuellement aucun symptôme de la COVID-19 et continue, dans la mesure du possible, son travail avec des réunions virtuelles », a indiqué son cabinet dans un communiqué.

La deuxième vague du virus complique l’action d’une large partie de la classe politique danoise.

Mardi, la séance de questions à laquelle la cheffe du gouvernement devait participer avait été repoussée dans l’attente du résultat du test du ministre de la Justice, qui avait aussi été en contact avec six autres membres du gouvernement.

Cinq autres ministres sont également confinés après des réunions avec des députés testés positifs depuis.

Avec seulement sept membres réellement opérationnels, l’exécutif réfléchit au retour physique au travail de ses membres.

« Le gouvernement va maintenant examiner comment […] les ministres peuvent reprendre leur travail en présentiel le plus tôt possible et de manière responsable, dans les cas où ils ne sont pas infectés par la COVID-19 », a indiqué le communiqué.

Bon élève dans la gestion de la pandémie avec seulement 728 décès pour l’instant, le Danemark est confronté à une forte remontée du nombre de cas et a durci à nouveau ses mesures depuis la fin octobre.