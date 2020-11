Le point sur la deuxième vague européenne

L’Organisation mondiale de la santé a annoncé à la mi-octobre que l’Europe avait enregistré près de la moitié des cas dans le monde. Face à une deuxième vague beaucoup plus importante que la première, la France a dû se reconfiner vendredi. « L’été dernier, on n’a pas beaucoup limité les voyages. On a levé un peu le couvercle de la marmite et on en paye le prix maintenant », affirme Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de l’Université de Strasbourg, en France.