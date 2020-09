COVID-19

Les pubs, bars et restaurants fermeront plus tôt en Angleterre

(Londres) Le Royaume-Uni a relevé lundi le niveau d’alerte mesurant l’évolution de l’épidémie de nouveau coronavirus et a décidé de fermer plus tôt pubs et restaurants, face à la menace d’une deuxième vague qui pourrait faire plus de 200 morts par jour sans « changement de cap ».