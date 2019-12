« Nous ne sommes plus en chrétienté, nous ne le sommes plus ! Nous ne sommes plus les seuls aujourd’hui à produire la culture, ni les premiers, ni les plus écoutés », a lancé le pape dans ses traditionnels vœux à la Curie, samedi.

(Cité du Vatican) « Nous ne sommes plus en chrétienté » : le pape François a constaté samedi la perte d’influence de l’Église en Occident, particulièrement en Europe, et appelé la Curie romaine à « un changement de mentalité » profond.

Agence France-Presse

« Nous ne sommes plus en chrétienté, nous ne le sommes plus ! Nous ne sommes plus les seuls aujourd’hui à produire la culture, ni les premiers, ni les plus écoutés », a lancé le pape dans ses traditionnels vœux à la Curie, le gouvernement de l’Église.

« Nous ne sommes plus dans un régime de chrétienté parce que la foi – spécialement en Europe, mais aussi dans une grande partie de l’Occident – ne constitue plus un présupposé évident du vivre-ensemble ; pire elle est souvent même niée, raillée, marginalisée et ridiculisée », a commenté le souverain pontife argentin devant ses principaux cardinaux.

PHOTO ANDREW MEDICHINI, REUTERS Le pape salue les cardinaux réunis samedi dans la salle Clémentine du Vatican.

Ce « changement d’époque » oblige à « un changement de mentalité pastorale », a souligné le premier pape latino-américain de l’histoire, qui s’est employé depuis son élection en 2013 à réformer les structures internes de la Curie, tout en insistant régulièrement sur un changement du mode de pensée en vase clos au sein de l’Église.

Il s’est heurté à la résistance de nombre de sections de la Curie, réfractaires à un plus grand contrôle de leurs finances.

PHOTO ANDREW MEDICHINI, REUTERS

François a lancé aussi une mise en garde contre « la rigidité » et « la tentation de se replier sur le passé » alors qu’il faut « s’engager dans des changements significatifs ».

Lançant une pique à des adversaires qui s’opposent à ses réformes, y compris au sein de la Curie, le pape a décrit « la rigidité qui naît de la peur du changement et qui finit par disséminer […] des obstacles sur le terrain du bien commun, en le transformant en champ miné d’incommunicabilité et de haine ».

« La Curie romaine n’est pas un corps détaché de la réalité », a insisté le pape François, pour qui le changement doit être profond et ne doit pas se limiter « à revêtir un vêtement nouveau et à rester, en fait, comme on était avant ».

Un groupe de six cardinaux de la garde rapprochée du pape François a presque fini l’élaboration d’une nouvelle Constitution qui régira à l’avenir la Curie romaine et qui doit remplacer un précédent texte promulgué par Jean-Paul II en 1988.

L’édition 2019 des vœux à la Curie a montré une nouvelle fois la détermination du pape, sur un ton toutefois plus modéré que d’habitude.

PHOTO ANDREW MEDICHINI, REUTERS Le pape salue les cardinaux réunis samedi dans la salle Clémentine du Vatican.

En 2017, il avait par exemple dénoncé sans les nommer « les traîtres » qui freinent ses réformes, estimant que changer la Curie revenait à « nettoyer le sphinx d’Égypte avec une brosse à dents ». En 2014, François avait énuméré quinze « maladies » affectant la Curie, dont « l’Alzheimer spirituel » et « la fossilisation mentale ».

Le pape a annoncé samedi la limitation à cinq ans, éventuellement renouvelable, du mandat de doyen du Collège des cardinaux, qui préside cette instance, en particulier lors de l’élection d’un nouveau pape lors d’un conclave.

Il a semblé ainsi vouloir diminuer quelque peu le pouvoir du doyen, en conseillant samedi aux cardinaux d’élire une personne ne cumulant pas d’autres postes au sein de la Curie.

Ce changement a été annoncé en même temps que la démission du doyen actuel (depuis 2005), le cardinal italien Angelo Sodano, âgé de 92 ans, qui n’est pas considéré comme un proche de François.

PHOTO ANDREW MEDICHINI, ASSOCIATED PRESS Le cardinal Angelo Sodano et le pape François

Longtemps au service diplomatique du Vatican, le cardinal Sodano fut ambassadeur (nonce) au Chili, où il appuya la construction d’une Église très conservatrice, mais aussi le prêtre pédophile Fernando Karadima au centre d’un vaste scandale qui a contribué à séculariser le pays.

Il fut aussi le Secrétaire d’État (numéro deux du Vatican) du pape Jean-Paul II durant 16 ans.