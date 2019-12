Conflit en Ukraine: un espoir de paix

Le nouveau président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, a rencontré lundi à Paris son homologue russe, Vladimir Poutine, en présence de la chancelière allemande, Angela Merkel, et du président français, Emmanuel Macron. Le but de cette rencontre de haut niveau, la première à réunir les quatre leaders depuis quatre ans ? Trouver une issue au conflit armé qui a déjà fait 13 000 morts dans le Donbass, région industrielle de l’est de l’Ukraine où des sécessionnistes soutenus par la Russie font face à l’armée ukrainienne. Mais jusqu’où Moscou et Kiev sont-ils prêts à aller pour acheter la paix ?