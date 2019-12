Dans tout le pays, près de 32 % des cheminots étaient en grève (55,6 % la veille) en moyenne, un taux atteignant plus de 87 % chez les seuls conducteurs, selon la direction de la SNCF.

PHOTO BOB EDME, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Le premier ministre Edouard Philippe a réaffirmé vendredi sa « très ferme » volonté de mener à son terme la réforme du système de retraite en France, au deuxième jour d’une grève massive que les syndicats entendent poursuivre, notamment dans les transports.

Déborah CLAUDE

Agence France-Presse

Le projet de réforme des retraites, emblématique du quinquennat d’Emmanuel Macron, a déjà fait descendre au moins 800 000 personnes dans les rues jeudi et paralysé les transports publics parisiens ainsi que la plupart des trains du pays. Enseignants, pompiers, policiers, personnels de santé ou encore contrôleurs aériens se sont également mobilisés.

PHOTO BERTRAND GUAY, AFP Le premier ministre Edouard Philippe

La compagnie ferroviaire SNCF et la Régie des transports parisiens (RATP) n’attendent pas d’amélioration notable sur leurs réseaux dans les prochains jours. Cinq trains à grande vitesse (TGV) sur six seront annulés samedi et dimanche, selon la direction.

En revanche, un retour à la normale se profile dans le ciel français : les compagnies aériennes Air France, Transavia et EasyJet ne prévoient pas d’annulations de vols samedi.

Le gouvernement français, qui promet un mécanisme plus juste, plaide pour un « système universel » de retraite par points censé remplacer à partir de 2025 les 42 régimes de retraites existants, notamment les régimes « spéciaux » dont bénéficient les salariés de la SNCF et de la RATP.

PHOTO RAFAEL YAGHOBZADEH, ASSOCIATED PRESS Des graffitis ont été peints sur une banque de Paris, jeudi.

Les opposants à cette réforme redoutent, eux, une « précarisation » des retraités, avec un départ plus tardif et des pensions plus basses.

« Je suis persuadé qu’avec les organisations syndicales, nous trouverons le bon point d’équilibre […] sans renoncer à la volonté très ferme qui est la nôtre […] de mettre en place ce système universel », a plaidé Edouard Philippe vendredi en insistant sur sa volonté de mener cette réforme « progressivement » et « sans brutalité ».

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Les Français « savent que nous allons devoir travailler un peu plus longtemps », a-t-il ajouté.

L’intégralité du projet-dont certains points restent flous-sera présentée mercredi, a ajouté le chef du gouvernement.

Le premier ministre « reste sourd aux exigences du monde du travail », a réagi le syndicat CGT, pour qui « rien ne change dans l’objectif du gouvernement ».

PHOTO CHARLES PLATIAU, REUTERS

« Cauchemar »

Renforcés par le succès de leur première journée d’action, les syndicats veulent s’inscrire dans la durée. Ils ont donné rendez-vous à leurs sympathisants pour une nouvelle mobilisation dans la rue le mardi 10 décembre, affichant leur détermination à faire reculer l’exécutif.

Ce dernier a tenté de reprendre la main en annonçant une rencontre lundi avec les syndicats et le patronat pour leur présenter les « conclusions de la concertation » avant les derniers arbitrages.

La retraite est un sujet éminemment sensible en France. Des grèves avaient paralysé le pays plus de trois semaines en décembre 1995 avant que l’exécutif ne recule sur ce dossier.

Pour le président Macron, qui a fait de la « transformation » du pays, la raison d’être de son quinquennat, les jours à venir s’annoncent déterminants.

« Si Emmanuel Macron recule sur la réforme, il joue la crédibilité de la parole publique et perd des deux côtés, chez ses supporters comme chez les sceptiques », résume Franck Louvrier, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy.

Cette nouvelle initiative visant à réformer le système intervient dans un contexte social déjà très tendu dans plusieurs secteurs (hôpital, étudiants…) et un an après la naissance du mouvement de contestation sociale et fiscale inédit des « gilets jaunes ».

Jeudi, la contestation a largement mobilisé : transports, éducation, police, justice, transporteurs routiers, entreprises privées. Ou encore raffineries.

Au moins cinq dépôts de carburants étaient bloqués vendredi.

PHOTO RAFAEL YAGHOBZADEH, AP Dans tout le pays, près de 32 % des cheminots étaient en grève (55,6 % la veille) en moyenne, un taux atteignant plus de 87 % chez les seuls conducteurs, selon la direction de la SNCF.

Mais cette mobilisation apporte dans les rues son lot de crispations, notamment chez les usagers des transports en commun de la région parisienne où, « grosso modo, un train sur cinq » circule selon la SNCF.

Dans tout le pays, près de 32 % des cheminots étaient en grève (55,6 % la veille) en moyenne, un taux atteignant plus de 87 % chez les seuls conducteurs, selon la direction de la SNCF.

« C’est un cauchemar, les gens sont encore plus fous que d’habitude. En arrivant Gare du Nord (à Paris), ils ne nous laissaient pas descendre », a commenté Lola, une passagère.

En fin de journée vendredi, les routes de l’agglomération parisienne totalisaient près de 600 km de bouchons, le double de la moyenne habituelle.

Dans les airs, Air France a du annuler vendredi 30 % de ses vols intérieurs et 10 % de ses moyen-courriers, EasyJet, Transavia et Ryanair laissant également des avions au sol.

Dans les établissements scolaires, beaucoup de professeurs sont retournés en salle de cours vendredi. Le taux de grévistes est tombé à 4,55 % dans le primaire et 5,42 % dans le secondaire (collèges et lycées), selon le ministère.