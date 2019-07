Une répression «sans précédent» en Russie

Ce qui devait être l'élection obscure d'un conseil municipal sans grand pouvoir est en train de devenir la source de la colère de milliers de Russes et le théâtre de la plus grande répression politique depuis la chute de l'URSS. Mais quelle mouche a piqué le Kremlin ? Décryptage.

Des avocats de tous les domaines ont été appelés à la rescousse par l'organisation OVD-Info, qui veille sur les droits civils et politiques des manifestants, pour les défendre. « Lundi, la plupart des gens que j'ai représentés en cour disaient qu'ils n'ont même pas participé à la manifestation. Ils étaient sur place parce que c'était le week-end et qu'ils voulaient prendre l'air au centre-ville », note l'avocate de 45 ans, qui oeuvre aussi au sein de Memorial, principale organisation des droits de la personne en Russie.

Le hic, c'est qu'ils sont plus de 1400 à avoir été arrêtés et des centaines à avoir passé le week-end en prison, du jamais-vu en Russie depuis la fin de l'Union soviétique.

Depuis lundi, Natalia Morozova ne sait plus où donner de la tête. Avocate, elle défend des citoyens russes qui ont été arrêtés samedi à Moscou. Ils sont accusés d'avoir pris part à une manifestation non autorisée.

Tout au long de la journée, la répression a été télédiffusée en direct sur YouTube et d'autres réseaux sociaux. On y voit notamment des manifestants se faire rouer de coups de matraque par les forces de l'ordre.

Cette dernière devait avoir lieu sur la place devant la mairie de Moscou, mais des soldats et des policiers antiémeutes avaient bloqué la place et les stations de métro attenantes. Les manifestants ont donc lancé leurs slogans en groupes épars dans les rues environnantes. « Nous existons ! », criaient les uns, alors que d'autres poussaient les revendications plus loin. « Une Russie sans Poutine ! »

La réaction de colère ne s'est pas fait attendre. À l'invitation notamment d'Alexeï Navalny, principal opposant au Kremlin, entre 3500 et 10 000 personnes se sont présentées à une manifestation non autorisée par l'État samedi.

Pourtant, cette défenseure des droits de la personne n'est pas née de la dernière pluie. Elle était présente lors des grandes manifestations de 2011 et de 2012. À l'époque, des dizaines de milliers de personnes avaient dénoncé des fraudes électorales lors d'élections qui se sont soldées par la victoire écrasante de Vladimir Poutine et de son parti, la Russie unie. Mais aussi par des centaines d'arrestations. « J'étais journaliste pendant ces grandes manifestations. Après, j'ai décidé de devenir avocate pour défendre les manifestants », raconte-t-elle.

« Parce que si on laisse des opposants déposer leur candidature, le parti Russie unie [de Poutine] risque de perdre le contrôle du gouvernement de Moscou. Et Moscou, c'est la plaque tournante pour assurer l'avenir du régime en place. Pas question pour le Kremlin d'accorder une victoire à l'opposition », dit pour sa part Jacques Lévesque, professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et grand expert de la Russie.

Grogne russe

Les derniers mois n'ont pas été un long fleuve tranquille pour Vladimir Poutine et ses proches. La cote de popularité du président de la Russie, qui tourne depuis 2014 autour de 80 %, a plongé à 66 %, selon les plus récents sondages. L'économie russe, happée par la baisse des prix du pétrole et les sanctions, continue de chuter et le niveau de vie des Russes s'en ressent. D'autres manifestations ont eu lieu récemment en région pour dénoncer des décisions gouvernementales, mais l'épicentre de la contestation est dans la capitale.

« On voit que les Moscovites sont de plus en plus prêts à défendre leurs droits. Ils ont notamment été énergisés par les manifestations de juin qui ont entouré l'arrestation du journaliste d'enquête Ivan Golounov, ensuite relâché. Ça a boosté le moral de plusieurs », note Natalia Roudakova, chercheuse spécialisée dans la communication et les mouvements sociaux, jointe à Kazan.

L'experte croit que les événements des derniers jours annoncent une nouvelle ère politique en Russie, loin du cynisme des années 90 et 2000. « On voit un niveau d'activisme qui n'était pas là il y a 10 ans. Un nouveau niveau de conscience sociale, dit-elle. Il est fort probable que la répression va donner encore plus d'énergie à ces mouvements. » Exactement le contraire de l'effet recherché par le Kremlin.