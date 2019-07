Brexit: Boris Johnson pose ses conditions, l'UE les juge «inacceptables»

Les dirigeants de l'UE ont toujours répété qu'ils ne rouvriraient pas l'accord de divorce conclu en novembre avec Theresa May, contrainte à la démission après le rejet de ce texte par les députés britanniques. Ils se montrent en revanche ouverts à modifier la déclaration politique jointe à l'accord de retrait, qui jette les bases de la future relation entre le Royaume-Uni et l'UE après le Brexit.

«Je préférerais que nous sortions de l'UE avec un accord», a assuré Boris Johnson, même s'il a annoncé avoir demandé à Michael Gove, son bras droit au gouvernement, de faire de la préparation du no deal, synonyme entre autres de retour des contrôles aux frontières, une «priorité absolue».

Quoi qu'il arrive, il a promis de faire sortir son pays de l'UE d'ici au 31 octobre, pour faire du Royaume-Uni «l'endroit le plus génial au monde», balayant les prédictions pessimistes en cas de no deal.

«Nos enfants et petits-enfants vivront plus longtemps, plus heureux, en meilleure santé et plus riches» a-t-il affirmé. Il a aussi garanti que les ressortissants de l'UE installés au Royaume-Uni pourraient rester dans le pays.

Virage à droite