La canicule s'installe sur l'Europe, record de chaleur à Bordeaux

En France, la quasi-totalité des régions sont sous alerte canicule, excepté dans le sud-est et l'extrême nord-ouest. Et Météo France prédit des températures jamais vues en plus de 70 ans jeudi à Paris avec 41 °C (le précédent plus haut, de 40,4 °C, date de 1947). Le record national de température ne devrait toutefois pas être dépassé: il avait été battu fin juin avec 46 °C dans le sud.

À Paris, un «plan canicule» est mis en oeuvre avec l'ouverture de «salles rafraîchies» dans les établissements publics, ainsi que l'installation de fontaines provisoires et autres brumisateurs. Une série de mesures destinées plus particulièrement aux personnes âgées, grandes victimes de la canicule de l'été 2003 qui avait fait 15 200 morts en France.

D'autres villes européennes ont pris des mesures similaires. En Autriche, Vienne a soutenu le développement d'une nouvelle application baptisée City Oases, qui permet aux citoyens de localiser sur une carte les zones propices au «rafraîchissement» : espaces verts ou de baignade, miroirs d'eau...

Les coureurs du Tour de France sont quant à eux plus fréquemment ravitaillés avec trois distributions de bidons d'eau par heure, soit 1,5 litre.

Autre victime de la canicule, la compagnie d'électricité EDF a été contrainte d'arrêter cette semaine les deux réacteurs nucléaires de la centrale de Golfech, dans le sud-ouest de la France.

Risques de crises d'asthme