Les capitaines du Sea Watch bientôt décorées par la Ville de Paris

La Ville de Paris va remettre une médaille honorifique aux deux capitaines allemandes du bateau Sea Watch 3, Carola Rackete et Pia Klemp, pour réaffirmer son « soutien aux femmes et hommes qui oeuvrent au sauvetage des migrants au quotidien », a-t-elle annoncé vendredi.

« Des associations comme SOS Méditerranée et Sea Watch nous honorent et nous obligent face à l'inertie des gouvernements européens », dénonce dans un communiqué l'adjoint à la mairesse socialiste de Paris responsable des Relations internationales, Patrick Klugman. « Carola Rackete et Pia Klemp sont les emblèmes de ce combat, porteuses des valeurs européennes auxquelles la Ville de Paris appelle une nouvelle fois notre continent à rester fidèle », ajoute-t-il.

« De toute évidence la municipalité de Paris n'a rien de mieux à faire », a réagi sur Facebook le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini.

C'est « une honte française. [...] Une provocation inacceptable. Ce sont ces mêmes Français qui ont bombardé la Libye et aujourd'hui encore alimentent la guerre civile et vendent illégalement des armes en Libye [...] qui ferment leurs ports aux ONG », a réagi de son côté la cheffe du parti d'extrême droite italien Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. « Le gouvernement doit se faire entendre et convoquer l'ambassadeur français pour lui demander des comptes sur ces actions hostiles contre l'Italie », a-t-elle ajouté.