Canicule: record de chaleur en France, incendie majeur en Espagne

Dans les rues des villes méridionales, les personnes âgées en particulier rasaient les murs dès avant 8 h pour faire leurs courses. « J'y vais à l'ouverture, le soleil brûle déjà et on sent la pollution », expliquait à Montpellier Suzette Allègre, 81 ans. Elle marche avec peine, son filet à provisions à la main, lunettes de soleil et chapeau sur la tête.

Quatre décès depuis lundi

Mais c'est dans l'ouest du pays que le quatrième mort de cette vague de chaleur qui frappe la plupart des pays européens, exceptionnelle par son ampleur au mois de juin, a été signalé : un couvreur de 33 ans a fait un malaise fatal alors qu'il travaillait sur un toit par 35 degrés à l'ombre, près de Rennes.

Deux personnes ont également trouvé la mort en Espagne, où les températures dépassent souvent les 40 degrés : un jeune de 17 ans qui moissonnait en Andalousie (sud) a succombé suite à un « coup de chaleur » et un homme de 93 ans s'est écroulé jeudi soir dans le centre-ville de Valladolid (nord), également victime « d'un coup de chaleur », selon les autorités.

Le premier décès de cette canicule, un sans-abri de 72 ans, avait été enregistré jeudi à Milan, dans le bord de l'Italie.

Par ailleurs, en banlieue de Paris un petit Syrien de 6 ans a été grièvement blessé jeudi soir après avoir été projeté en l'air par le geyser d'une bouche à incendie.

Le phénomène du « street pooling » - qui permet de se rafraîchir dans les rues - est fréquent en période de canicule : depuis lundi, de nombreuses bouches à incendie ont été ouvertes en région parisienne, selon les pompiers.

Autre conséquence de cette flambée du thermomètre, 34 des 50 provinces d'Espagne sont en état d'alerte incendie, en particulier la Catalogne où les pompiers combattent un feu qui a déjà parcouru 6500 hectares et restait hors de contrôle vendredi après-midi.