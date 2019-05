 Naufrage à Budapest : les familles sud-coréennes se recueillent sur le lieu du drame 

« Les autorités hongroises font tout ce qui en leur pouvoir, et même plus, pour mener à bien les opérations de sauvetage et trouver les personnes manquantes », a assuré M. Szijjarto, soulignant que « plusieurs centaines de personnes » avaient été mobilisées.

Des images sonar ont toutefois pu être réalisées. Elles montrent que la « Sirène » gît couchée sur le côté, son point le plus haut à 2 m sous la surface et son plus bas à 7,5 m, selon le site index.hu qui les a publiées.

Capitaine très expérimenté

Parallèlement, l'enquête se poursuit sur les circonstances du drame. Des images de vidéosurveillance montrent le « Sigyn » s'approcher à grande vitesse du « Sirène ». Le bateau d'excursion a coulé en « sept secondes », selon la police.

Le commandant ukrainien du « Sigyn », âgé de 64 ans, a été arrêté jeudi et continuait d'être entendu dans le cadre d'une procédure pour « négligence criminelle sur une voie navigable publique ».

Son avocat, Balazs Toth, a indiqué que son client s'était tenu à « toutes les règles » et n'avait commis aucune infraction. Il est « capitaine depuis 44 ans, l'un des plus expérimentés du Danube » et « regrette de ne pas avoir eu les moyens d'éviter cet accident », a-t-il souligné.

La société norvégienne Viking, à qui appartient le « Sigyn », a affirmé dans un communiqué qu'elle « coopérait avec les autorités ».

Les Sud-coréens effectuaient une excursion fluviale « de routine » entre le pont des Chaînes, le plus célèbre de la capitale hongroise, et le pont Marguerite, selon un porte-parole du propriétaire du bateau naufragé, Panorama Deck.

Au total, 35 personnes se trouvaient à bord de la « Sirène » : 22 femmes, 12 hommes et une fillette de six ans. Parmi ces personnes figuraient 33 Sud-Coréens - 31 touristes et deux guides - et deux Hongrois membres de l'équipage, qui comptent parmi les disparus.

« Le courant était très fort et des gens étaient emportés, mais les secours n'arrivaient pas », a témoigné auprès de l'agence de presse sud-coréenne Yonhap Jung, une survivante de 31 ans.

La Corée du Sud avait été traumatisée par le naufrage en avril 2014 au large de ses côtes du traversier Sewol, qui avait fait 304 morts, pour l'essentiel des étudiants.