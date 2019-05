Élections européennes : percée des verts et des eurosceptiques

LORNE COOK, LORI HINNANT, MIKE CORDER

Bruxelles L'extrême droite et les Verts sont probablement les familles politiques ayant plus bénéficié des élections européennes les plus disputées depuis plusieurs décennies.

Même si les estimations projettent que les partisans de l'Union européenne détiendront encore une forte majorité au Parlement européen, les partis populistes et les écologistes étaient en voie de réaliser des gains importants à l'échelle du continent. Ainsi en France, le Ralliement national, le parti d'extrême droite de Marine Le Pen qui a succédé au Front National, a devancé la République en marche, le parti du président Emmanuel Macron.

Le ministère de l'Intérieur a publié des résultats incomplets sur la base de 84 % des inscrits reçus montrant que la liste du RN avait obtenu 24,75 % des suffrages exprimés. La République en marche est deuxième à 21,64 %, devant les Verts à 12,88 %, les Républicains à 8,37 %, la France insoumise à 6,28 %. Selon Mme Le Pen, les résultats ont confirmé « la nouvelle division entre les nationalistes et les mondialistes » en France et ailleurs. En Allemagne, les estimations laissaient prévoir un recul important du parti de la chancelière Angela Merkel et de ses partenaires de la coalition au pouvoir au profit des Verts et de l'extrême droite. En Grande-Bretagne, les premiers résultats étaient de bonnes augures pour le Parti Brexit, partisan de la sortie du pays de l'Union européenne, et son chef Nigel Farage.

