Élections européennes: Le Pen devant Macron

Le parti Rassemblement national l'emporterait avec environ 24 % des voix, selon des sondages, devant la formation de M. Macron (entre 22 et 23 %), un résultat qui pourrait entraver les ambitions pour l'UE du Français, l'un des dirigeants les plus attachés à l'approfondissement de la construction européenne.

Selon les toutes premières projections du Parlement européen, encore préliminaires, le Parti populaire européen (PPE, droite) resterait le premier parti européen, avec 177 sièges sur 751, contre 216 actuellement, devant les socialistes et démocrates (147 contre 185).

Le scrutin français est également marqué par la troisième place inattendue de la liste écologiste (12 %). Ce résultat fait écho au score enregistré en Allemagne par les Verts, deuxièmes du scrutin, selon les sondages, juste derrière le camp centre droit d'Angela Merkel, qui enregistre un plus bas historique.

Le parti de M me Le Pen a immédiatement appelé à la « constitution d'un groupe puissant » au Parlement européen réunissant les formations populistes, des forces hétéroclites qui n'ont pas réussi par le passé à se fédérer.

Les écologistes obtiendrait 69 sièges, contre 52 aujourd'hui. Chez les eurosceptiques, le groupe populiste EFDD, où siège le Mouvement Cinq Etoiles italien et que devrait rallier le nouveau parti europhobe de Nigel Farage, passerait de 42 à 56 sièges.

Quant à l'ENL, le groupe politique commun du RN et de la Ligue de l'Italien Matteo Salvini, deux ennemis déclarés des projets européens d'Emmanuel Macron qui espèrent fédérer une large alliance de partis nationalistes, eurosceptiques et populistes, ils obtiendraient 57 élus contre 37.

Mais même en additionnant les gains envisageables pour ces groupes avec les sièges du groupe ECR (avec les tories britanniques et les Polonais du PiS, au pouvoir, donnés vainqueur des européennes avec 42,2 % des voix), les forces eurosceptiques et europhobes sont loin de pouvoir envisager une majorité au Parlement européen, avec un maximum d'un peu plus d'un tiers des sièges.