Une dizaine de blessés dans l'explosion d'un colis piégé à Lyon

«J'étais en train de travailler, de servir les gens, et d'un coup on entend un grand boum. Du coup, on descend pour voir ce que c'était. On pensait que c'était par rapport aux travaux», la rue étant éventrée par un chantier, raconte Omar Ghezza, boulanger dans un commerce voisin.

«En arrivant sur la scène, j'ai trouvé six personnes allongées, couvertes de sang. On a essayé de les rentrer dans une boutique pour les couvrir et les soigner mais on n'a pas pu faire grand chose et, du coup, on a appelé la police et les pompiers», a-t-il témoigné.

Eva, étudiante de 17 ans, cherche un copain. Elle est blême, tremblante : elle se trouvait à 15 mètres du lieu de l'explosion. «J'ai cru que c'était un accident de voiture. [...] Il y avait des bouts de fils électrique autour de moi, des piles, des bouts de cartons et de plastique».

«Et d'un coup, il y a les sirènes, les pompiers qui ont commencé à débarquer... Les vitres étaient explosées... Je n'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé; j'étais en crise d'angoisse». Une commerçante l'a recueillie, lui offrant une pomme et un verre d'eau.

