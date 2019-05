France: des journalistes convoqués par les services secrets

Dernière en date, une journaliste de l'émission Quotidien, sur la chaîne de télévision TMC, a révélé mercredi soir avoir été convoquée en février par les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) pour une enquête sur les ventes d'armes françaises à l'Arabie saoudite.

Cela porte à huit le nombre de journalistes interrogés ou devant être interrogés par la DGSI en quatre mois pour leurs révélations dans deux affaires politiquement sensibles : celle des importantes ventes d'armes à l'Arabie saoudite et aux Émirat Arabes Unis (dont certaines sont utilisées dans la guerre au Yémen), et l'affaire Benalla, du nom d'un collaborateur du président français d'abord mis en cause pour des violences sur des manifestants anti-gouvernementaux, puis pour d'autres irrégularités qui empoisonnent la présidence depuis l'été.

«C'était le 15 février, dans les locaux de la DGSI à Levallois-Perret, parce que je travaillais sur les ventes d'armes», a expliqué Valentine Oberti dans Quotidien. Elle a ajouté que l'ingénieur du son et la journaliste reporter d'images travaillant avec elle avaient également été convoqués, les 11 et 15 avril, et dénoncé une procédure «d'intimidation» visant à identifier leurs sources.