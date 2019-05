France: l'extrême droite qualifiée de «cheval de Troie» de Poutine et Trump

Plusieurs responsables de la majorité présidentielle en France ont sonné la charge dimanche contre l'extrême droite, accusée d'être le « cheval de Troie » des plans de Trump et Poutine pour affaiblir l'Europe.

La présence très médiatique à Paris de Steve Bannon, et ses déclarations selon lesquelles « de toutes les élections qui auront lieu le week-end prochain en Europe [...] c'est de loin, ici, en France, la plus importante », ont aussi donné du grain à moudre aux responsables de LREM (le parti de la majorité présidentielle).

M. Cohn-Bendit a rappelé que « l'extrême droite autrichienne est l'alliée privilégiée du Rassemblement national », avec lequel elle entretient des liens anciens et continus.

Il s'exprimait au lendemain de la grand-messe à Milan de partis d'extrême droite européens, et surtout de l'affaire qui a mené en quelques heures à la démission à Vienne du vice-chancelier d'extrême droite Heinz-Christian Strache, et à l'explosion de la coalition autrichienne.

« Marine Le Pen, l'extrême droite autrichienne, l'extrême droite allemande sont fortement liées au parti de Poutine et à Poutine », a dénoncé le vétéran écologiste Daniel Cohn-Bendit, un proche d'Emmanuel Macron, lors d'une session Facebook Live dimanche matin.

Le scandale aux accents russes qui a fait exploser la coalition droite-extrême droite en Autriche, la présence bruyante à Paris de Steve Bannon, ex-stratège de Donald Trump et soutien de Marine Le Pen, ont fourni des munitions à la majorité macroniste, menacée aux européennes par la liste Rassemblement national (RN) de M me Le Pen.

PHOTO TERJE PEDERSEN, ARCHIVES NTB SCANPIX VIA REUTERS

« La nouvelle internationale de l'extrême droite [...] est en train de se concrétiser pour détruire l'Union européenne », a tonné Pascal Canfin, numéro 2 de la liste LREM, accusant le parti de Mme Le Pen d'être « l'idiot utile » et « le cheval de Troie de Trump et de Poutine » en Europe.

« Le Pen veut se vassaliser »

Ces déclarations surviennent alors qu'une grand-messe nationaliste a réuni samedi à Milan, sous la houlette de l'Italien Matteo Salvini, une douzaine de formations souverainistes et identitaires européennes et leur projet d'une « nouvelle Europe » sans immigration, sans islam et sans « oligarchie ».

La dirigeante d'extrême droite française a affirmé que « le jour de gloire » des patries était « arrivé », et a fustigé une « Union européenne qui fait souffler sur l'Europe les vents mauvais de la mondialisation sauvage ».

Milan, « c'est le jour de la honte pour Marine Le Pen et le Rassemblement national », a asséné dimanche Nathalie Loiseau, la tête de liste LREM : « Ces partis n'ont pas de mots assez doux pour la Russie de monsieur Poutine. [...] Ce que veut Mme Le Pen, c'est se vassaliser devant monsieur Poutine et devant M. Trump ».