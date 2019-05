Russie: un avion s'embrase, 41 morts parmi les 78 passagers

« A 18 h 30, l'appareil a effectué un atterrissage d'urgence, après quoi le feu s'est déclaré », poursuit le communiqué.

« L'avion a émis un signal de détresse après le décollage. Il a tenté un atterrissage d'urgence, n'a pas réussi la première fois et, à la deuxième tentative, le train d'atterrissage a frappé (le sol), puis le nez, et il s'est enflammé », avançait peu après l'accident l'agence de presse Interfax, citant une source anonyme.

Réservoirs pleins

Le tabloïd Komsomolskaïa Pravda a publié le témoignage d'un passager de l'avion, Petr Egorov : « On venait de décoller et l'appareil a été touché par la foudre [...] L'atterrissage a été dur, on a presque perdu connaissance de peur. L'avion a rebondi sur le tarmac comme une sauterelle et a pris feu au sol ».