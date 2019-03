 Journée des femmes: Vladimir Poutine à cheval encadré de femmes officiers de police 

Vêtu d'un jean et d'une veste à col de fourrure, Vladimir Poutine chevauchait un cheval brun, entouré de cavalières sur des montures blanches, dans un centre d'entraînement à Moscou.

Le président russe a offert ensuite aux policières un cheval dénommé « Rayon doré », selon les agences russes.

Vladimir Poutine cultive une image de dirigeant dynamique et le chef de l'État russe a déjà été photographié faisant du cheval torse nu en Sibérie, ou bien pratiquant la nage sous-marine ou encore en tenue de judoka, son sport favori.

La journée de la femme est une fête fériée d'importance en Russie, qui se traduit essentiellement par des offrandes de fleurs ou de cadeaux aux femmes, bien plus que par la promotion de l'égalité des droits avec les hommes.

« Nous savons que le coeur d'une femme est le plus loyal et que son indulgence est ce qu'il y a de plus précieux », avait lancé Vladimir Poutine l'année dernière à l'occasion de la Journée des femmes.