La famille royale célèbre Noël à Sandringham

La reine Élisabeth II et d'autres membres de la famille royale britannique ont été chaleureusement accueillis par une petite foule à leur arrivée, mardi, à la messe de Noël célébrée dans l'une des propriétés rurales de la monarque.

GREGORY KATZ , FRANK AUGSTEIN Associated Press Sandringham

La reine, âgée de 92 ans, a été conduite en limousine à l'église Sainte-Marie-Madeleine, tandis que les plus jeunes membres de la famille royale s'y sont rendus à pied depuis la grande maison de campagne de la reine à Sandringham.

Le prince Charles a ouvert la voie, suivi de ses fils. Le prince Harry a marché bras dessus, bras dessous avec sa femme Meghan, qui attend un enfant au printemps. Le prince William et son épouse Catherine les accompagnaient, mais en l'absence de leurs trois enfants. Le prince George, âgé de 5 ans, la princesse Charlotte, âgée de 3 ans, et le prince Louis, né il y a seulement 8 mois, sont restés à la maison.

Le mari de la reine n'était pas non plus des leurs. À l'âge de 97 ans, le prince Philip est largement retraité de la vie publique. La femme du prince Charles, Camilla, qui se remet d'une grippe, figurait également parmi les absents.

Après un service religieux de 45 minutes, ils se sont tous dirigés vers la maison voisine pour un traditionnel dîner de Noël.

Les membres de la famille royale échangent généralement de petits cadeaux la veille de Noël, une pratique popularisée par la reine Victoria et le prince Albert. La reine ne voit généralement pas d'un bon oeil les cadeaux extravagants.

La reine a par ailleurs présenté lundi son traditionnel message télévisé à l'intention du Royaume-Uni et des 52 autres pays du Commonwealth.

La reine Élisabeth II avait livré son premier message de Noël à la radio en 1952, l'année de son accession au trône.

La reine Elizabeth se décrit comme « une grand-mère bien occupée »

La reine Élisabeth II s'est par ailleurs décrite comme « une grand-mère bien occupée » dans son message de Noël diffusé mardi par les principales chaînes de télévision britanniques.

« L'année a été bien remplie pour ma famille, avec deux mariages et deux bébés, et un autre bébé attendu pour bientôt », a déclaré la reine dans son message de Noël, enregistré la semaine dernière.

Cette année, son petit-fils Harry, fils du prince Charles et de Diana, a épousé en mai l'exactrice américaine Meghan Markle, et sa petite-fille Eugenie, fille du prince Andrew et de Sarah, a épousé en octobre son compagnon de longue date, Jack Brooksbank, à Windsor.

Côté naissances, le prince William et Kate ont eu leur troisième enfant en avril, Louis, tandis que sa petite-fille, Zara Tindall, fille unique de la princesse Anne, a donné naissance à une fille en juin. Harry et Meghan attendent en outre un bébé au printemps.

« Cela contribue à maintenir une grand-mère bien occupée », a observé la souveraine de 92 ans.

Le message de la reine intervient alors que la lune de miel entre Meghan Markle et les tabloïds semble toucher à sa fin.

L'exactrice, surnommée par certains commentateurs « duchesse difficile », serait si exigeante que certains courtisans auraient jeté l'éponge et démissionné.

Les membres de la famille royale ont cependant affiché un visage souriant pour les caméras en assistant à la messe de Noël près d'une de leurs résidences du nord-est de l'Angleterre.