Prise d'otage spectaculaire en Allemagne

Associated Press Berlin

La police de Cologne a expliqué que l'individu retenait une femme en otage depuis deux heures, dans une pharmacie de la gare de la ville, quand les forces de l'ordre ont décidé d'intervenir.

On ne sait pas exactement comment le suspect a été blessé, mais des secouristes ont été vus tentant de le réanimer.

L'otage été soignée sur place pour des blessures sans gravité. Une adolescente blessée avait précédemment été évacuée, mais la police n'a pas voulu confirmer qu'elle était la première victime du suspect, comme le rapporte la presse locale.

L'incident a débuté vers 12 h 45, heure locale.

La gare de Cologne, une des plus grandes d'Allemagne, a été complètement évacuée et la circulation y a été interrompue, ce qui a engendré des retards et des délais à travers le pays.