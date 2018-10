Eugenie, la petite-fille d'Élisabeth II, se marie à Windsor

La princesse Eugenie, 28 ans, petite-fille de la reine Élisabeth II, épouse vendredi son compagnon de longue date Jack Brooksbank, 32 ans, à Windsor, un mariage en grande pompe décrié pour son coût quelques mois après celui du prince Harry et Meghan Markle.

Pas moins de 850 invités sont attendus aux noces, dont une brochette de célébrités comme l'acteur américain George Clooney et son épouse Amal, le chanteur britannique Robbie Williams ou la mannequin Cara Delevingne.

Mais au sein de la famille royale britannique, la duchesse de Cornouailles Camilla, épouse du prince Charles, sera absente en raison d'un engagement en Écosse tandis que les spéculations allaient bon train sur la présence du prince Philip, mari de la reine.

L'opulence des noces a été décriée dans des pétitions, en raison de frais de sécurité estimés à 2 millions de livres, à la charge des contribuables alors que la princesse Eugenie d'York, fille cadette du prince Andrew et Sarah Ferguson, est neuvième dans l'ordre de succession à la couronne et n'effectue aucun engagement public.

La cérémonie, diffusée en direct par la chaîne de télévision commerciale ITV, a débuté à 6h dans la chapelle Saint-George, au château de Windsor, là où s'était uni en mai le prince Harry, cousin de la mariée, avec l'ex-actrice américaine Meghan Markle, dans une effervescence médiatique mondiale.

Plusieurs similitudes avec ce mariage : 1200 membres du public ont été invités pour écouter une retransmission en direct de la cérémonie dans l'enceinte du château et les mariés paraderont en calèche dans les rues de la petite ville, située une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres.

À l'extérieur du château de Windsor, si des inconditionnels de la famille royale commençaient à affluer vendredi matin, la foule devrait toutefois être bien plus clairsemée que lors du mariage de Harry et Meghan qui avait attiré plus de 100 000 personnes.

Jack Brooksbank, un roturier en couple avec Eugenie depuis huit ans, aurait été serveur avant de diriger un très sélect club londonien, le Mahiki, selon la presse britannique. Il aurait rencontré Eugenie par l'intermédiaire d'amis à la station de ski de Verbier, en Suisse.

Il travaille actuellement pour la marque américaine de tequila haut de gamme Casamigos, fondée notamment par George Clooney.