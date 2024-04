La Chambre des représentants avance sur l’aide à l’Ukraine, à Israël et à Taiwan

(Washington) Dans un rare élan bipartite, la Chambre des représentants aux États-Unis a fait progresser vendredi un programme de soutien de 95 milliards pour l’Ukraine, Israël, Taiwan et l’aide humanitaire, alors qu’une solide coalition d’élus a permis de surmonter un obstacle procédural pour cheminer vers les votes finaux en fin de semaine au Sénat.

Stephen Groves, Lisa Mascaro et Kevin Freking Associated Press

Le vote de vendredi a produit un résultat rarement vu dans une chambre basse habituellement hyperpartisane : les démocrates ont en fait permis massivement au plan du président républicain Mike Johnson de progresser, par 316 voix contre 94. L’approbation finale de la Chambre pourrait intervenir en fin de semaine, avant que le dossier ne soit envoyé au Sénat.

Il s’agit donc d’une victoire pour la stratégie que M. Johnson avait mise en place cette semaine après avoir angoissé pendant deux mois à propos du projet de loi.

Pourtant, il a dû passer les dernières 24 heures à faire le tour des médias conservateurs pour tenter de récupérer le soutien au financement de la guerre — en particulier pour l’Ukraine, alors qu’elle fait face à un moment critique dans sa lutte contre la Russie. Mais il devait aussi assurer son propre poste, alors que plusieurs républicains veulent l’évincer.

PHOTO J. SCOTT APPLEWHITE, ASSOCIATED PRESS Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson

Après des mois de retard, la Chambre a donc travaillé lentement mais sûrement une fois que M. Johnson a décidé cette semaine d’aller de l’avant.

Le président Joe Biden a rapidement approuvé le plan du président de la Chambre et, dans un moment rare, Donald Trump, le candidat républicain présumé à la présidence qui s’oppose à la plupart des aides étrangères à l’Ukraine, n’a pas fait dérailler les efforts de M. Johnson.

« Le monde observe ce que fait le Congrès, a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué. L’adoption de cette législation enverrait un message puissant sur la force du leadership américain à un moment charnière. »

Dans une démarche extrêmement rare, les membres de la commission du règlement de la Chambre ont uni leurs forces jeudi soir lors d’un vote vers minuit. Les quatre démocrates ont apporté leur soutien à une étape procédurale pour contrer les trois opposants de la majorité républicaine et envoyer le projet de loi à la Chambre, par neuf voix contre trois. On n’avait pas vu cela de mémoire récente à la Chambre des représentants.

M. Johnson devra à nouveau compter sur les démocrates vendredi pour approuver le prochain vote de procédure et rejeter les amendements proposés par les républicains, qui pourraient tuer le projet de loi dans son ensemble. L’un de ces amendements, celui de la représentante radicale Marjorie Taylor Greene, réduirait à zéro les dépenses pour l’Ukraine.

PHOTO MATT ROURKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’élue républicaine de Géorgie, Marjorie Taylor Greene

Mme Greene a déposé une motion pour évincer le président et elle a attiré quelques autres partisans républicains vendredi.

M. Johnson a finalement réussi à subdiviser une version du projet de loi adoptée par le Sénat, comme le demandaient des républicains de la Chambre, et les votes finaux porteront sur des mesures distinctes — pour l’Ukraine, pour Israël et pour les alliés de l’Indo-Pacifique.

Le projet de loi comprendrait également une quatrième disposition qui reprendrait de nombreuses priorités républicaines que les démocrates soutiennent, ou du moins sont prêts à accepter.

Il s’agit notamment de propositions permettant aux États-Unis de saisir les actifs gelés de la banque centrale russe pour reconstruire l’Ukraine ; d’imposer des sanctions à l’Iran, à la Russie, à la Chine et aux organisations criminelles qui trafiquent du fentanyl ; et potentiellement d’interdire l’application TikTok si son propriétaire, basé en Chine, ne vend pas sa participation d’ici un an.