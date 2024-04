« Le Trésor n’hésitera pas à travailler avec nos alliés pour utiliser notre pouvoir de sanctions afin de continuer à perturber les activités malveillantes et déstabilisatrices du régime iranien », avertira la ministre de l’Économie et des Finances de Joe Biden.

(Washington) Washington « n’hésitera pas », avec ses alliés, à renforcer les sanctions envers l’Iran après son attaque contre Israël, dira mardi la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, dans un discours dont des extraits ont été publiés en amont.

Agence France-Presse

« Le Trésor n’hésitera pas à travailler avec nos alliés pour utiliser notre pouvoir de sanctions afin de continuer à perturber les activités malveillantes et déstabilisatrices du régime iranien », avertira la ministre de l’Économie et des Finances de Joe Biden.

S’exprimant en préambule à une conférence de presse organisée alors que débutent les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, elle mettra en exergue le fait que « les actions de l’Iran menacent la stabilité de la région et pourraient avoir des retombées économiques ».

Téhéran a lancé dans la nuit de samedi à dimanche une attaque directe sur le territoire israélien, en riposte à une frappe meurtrière attribuée à Israël contre son consulat à Damas.

Depuis l’arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden, en janvier 2021, « nous avons ciblé plus de 500 individus et entités liés au terrorisme et au financement du terrorisme par le régime iranien » et les divers mouvements qui lui sont liés dans la région, dira-t-elle.

Et ce en visant notamment « les programmes de drones et de missiles de l’Iran et son financement du Hamas, des houthis, du Hezbollah et des milices irakiennes », va-t-elle détailler.

Mme Yellen insistera sur le fait que les sanctions prises contre le Hamas ne doivent par ailleurs pas empêcher l’aide d’arriver aux habitants de Gaza, assurant que le Trésor a fait en sorte de « garantir que les sanctions n’entravent pas l’aide vitale ».

« À Gaza, l’ensemble de la population – plus de deux millions de personnes – est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë et la majeure partie de la population a été déplacée. Il nous incombe à tous, ici présents à ces réunions, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre fin à ces souffrances », dira encore la ministre.

Par ailleurs, comme l’avait annoncé lundi un responsable du département du Trésor, Washington entend profiter des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale pour faire avancer le projet consistant à utiliser les avoirs gelés de la Russie pour armer l’Ukraine et la reconstruire.

« Nous continuons à travailler avec nos partenaires internationaux pour libérer la valeur économique des actifs souverains russes immobilisés et garantir que la Russie paie pour les dommages qu’elle a causés », soulignera ainsi Janet Yellen.

Les réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale ont débuté mardi à Washington et dureront une semaine.