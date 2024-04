« Le Congrès doit adopter ce financement » pour l’Ukraine « et il doit le faire maintenant, maintenant », a affirmé le président américain devant les journalistes en recevant le premier ministre tchèque, Petr Fiala, à la Maison-Blanche.

PHOTO AL DRAGO, THE NEW YORK TIMES

(Washington) Joe Biden a réitéré lundi un appel pressant au Congrès d’adopter un budget de dizaines de milliards de dollars d’aide militaire pour l’Ukraine, actuellement bloqué par l’opposition républicaine.

Agence France-Presse

« Le Congrès doit adopter ce financement » pour l’Ukraine « et il doit le faire maintenant, maintenant », a affirmé le président américain devant les journalistes en recevant le premier ministre tchèque, Petr Fiala, à la Maison-Blanche.

Une enveloppe de 60 milliards de dollars pour Kyiv, réclamée par le président démocrate, est bloquée au Congrès américain depuis des mois, tout comme une autre enveloppe pour Israël.

« Comme la République tchèque le sait trop bien, la Russie ne s’arrêtera pas à Ukraine et l’impact sur l’OTAN serait significatif », a affirmé M. Biden.

Le président russe Vladimir Poutine « ne s’arrêtera pas, mettant en péril l’Europe, les États-Unis et le monde entier si on ne l’arrête pas en Ukraine », a-t-il renchéri.

Il a salué au passage l’initiative tchèque d’achats groupés de munitions d’artillerie hors de l’Union européenne pour soutenir l’Ukraine.

La République tchèque se mobilise depuis plusieurs mois pour convaincre d’autres pays de financer un fonds destiné à acheter des munitions que l’UE ne parvient pas à produire en quantité suffisante.

PHOTO MANUEL BALCE CENETA, ASSOCIATED PRESS Le premier ministre tchèque, Petr Fiala, avec Joe Biden

« En 1968, j’ai vu des chars russes dans les rues de ma ville et je ne veux plus jamais voir ça », a déclaré M. Fiala, en référence au Printemps de Prague, et appelant à poursuivre le soutien à l’Ukraine.

Concernant le plan d’aide, le « speaker » (président) de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson, a indiqué dimanche qu’il entendait soumettre une proposition de loi budgétaire pour Israël, après l’attaque massive de missiles et drones iraniens au cours du week-end, mais sans dire ce qu’il ferait à propos de l’Ukraine.

La Maison-Blanche lui a opposé lundi une fin de non-recevoir.

« Nous n’accepterons pas un texte unique » que sur Israël. Cela n’aidera ni Israël ni l’Ukraine. Cela ne ferait que retarder cette aide qui est nécessaire, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.

De loin le premier soutien militaire à l’Ukraine, les États-Unis n’ont plus envoyé de grande enveloppe à Kyiv depuis décembre 2022.

Sans ces fonds, « l’Ukraine perdra la guerre », a alerté récemment le président Volodymyr Zelensky.