New York va se doter d’un péage urbain pour renflouer son métro

(New York) Mégapole à la circulation de voitures et camions dantesque, New York devrait installer en juin le premier péage urbain à l’entrée d’une ville américaine, un projet contesté, mais destiné à réduire embouteillages et pollution et surtout à renflouer les finances du métro.