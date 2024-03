Biden aurait récolté 25 millions US avec un seul évènement de financement

(Washington) Un évènement de financement qui aura lieu jeudi soir à New York pour le président Joe Biden, et auquel participeront également Barack Obama et Bill Clinton, a permis de récolter la somme impressionnante de 25 millions US, établissant ainsi le record de la plus grosse collecte pour un évènement politique, selon la campagne de Joe Biden.