Le mauvais temps balaie les États-Unis

(Boston) La neige, la pluie et les rafales de vent se sont abattues sur une grande partie du centre des États-Unis lundi, anéantissant les espoirs de printemps, tandis que le Sud se préparait à des orages et à de possibles tornades et que le risque d’incendies de forêt dans le sud du Texas atteignait un niveau critique.