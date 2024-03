PHOTO JEFFERSON SIEGEL, THE NEW YORK TIMES

(New York) Le juge au procès pénal à New York de Donald Trump lui a imposé mardi des restrictions de parole, concernant en particulier les témoins, les jurés et le personnel du tribunal.

Agence France-Presse

Cette décision du juge Juan Merchan, qui présidera les débats au procès de l’ex-président pour paiements dissimulés à une actrice de films pornographiques en 2016, à partir du 15 avril est annoncée quelques heures après une publication de Donald Trump sur son réseau Truth Social attaquant le magistrat et sa fille.

Plus de détails à venir.