(New York) Le syndicat des métallurgistes (USW) a apporté mercredi son soutien à Joe Biden pour l’élection présidentielle de novembre, où il doit affronter son prédécesseur républicain Donald Trump.

Agence France-Presse

« Le président Biden a prouvé à maintes reprises pendant son premier mandat qu’il se tenait du côté des familles des travailleurs », a expliqué David McCall, président du syndicat pour l’international, dans un communiqué.

« Sa vision et sa gouvernance ont permis à notre pays de renforcer l’accès des ouvriers aux négociations de conventions collectives, d’accroître la classe moyenne et de l’entraîner sur la voie d’une prospérité plus large », a-t-il ajouté.

Cette annonce survient quelques jours après l’annonce par M. Biden du fait qu’il était opposé au rachat du groupe de sidérurgie américain U. S. Steel par le groupe japonais Nippon Steel.

« U. S. Steel est une entreprise emblématique depuis plus d’un siècle, et il est vital qu’elle reste une société américaine, contrôlée et gérée depuis les États-Unis », a affirmé Joe Biden le 15 mars.

L’inquiétude est particulièrement forte en Pennsylvanie (nord-est), État dans lequel se trouve le siège d’U. S. Steel et qui pourrait être décisif lors de l’élection présidentielle en novembre.

L’USW est farouchement opposé au projet de rachat à près de 15 milliards de dollars annoncé en décembre. Il soutient en revanche un mariage avec le sidérurgiste américain Cleveland-Cliffs, dont l’offre a été rejetée par U. S Steel à l’été 2023.

Vote crucial

Le vote des travailleurs de l’industrie pourrait peser lourd dans la balance lors du scrutin présidentiel de novembre, surtout dans les États-clés (Swing States) que sont la Pennsylvanie, le Michigan et l’Ohio. Ces États sont susceptibles de pencher pour les démocrates ou pour les républicains d’une présidentielle à l’autre.

L’USW a précisé que son appel à voter Biden découlait d’un « long processus » de réflexion, incluant la consultation de ses adhérents pour connaître leurs priorités.

Il dit également avoir adressé aux candidats des deux partis un questionnaire détaillé « pour déterminer où chacun d’entre eux se situait sur les problèmes fondamentaux ».

Parmi ces thèmes figuraient la sécurité en matière de retraite, des soins de santé abordables ou encore une législation favorisant la mise en place de syndicats.

« Le gouvernement Biden a revitalisé le ministère du Travail et le Conseil national des relations de travail afin qu’ils remplissent de nouveau leur mission de défendre la classe ouvrière », a noté M. McCall.

Avec ses lois sur l’investissement dans les infrastructures ou encore l’Inflation Reduction Act (IRA) — vaste programme de transition énergétique et de réformes sociales —, entre autres, le président démocrate « tient ses promesses de créer de bons emplois disposant de syndicats », a-t-il poursuivi.

M. Biden a déjà reçu fin janvier le soutien du puissant syndicat automobile américain UAW.

« J’ai tenu ma promesse d’être le président le plus favorable aux syndicats. Je suis fier de votre soutien. […] Vous avez le mien », avait réagi M. Biden, premier président américain de l’histoire du pays à se rendre sur un piquet de grève, en 2023.

L’UAW a mené une grève inédite de six semaines à l’automne 2023 contre les trois plus grands constructeurs américains : General Motors, Ford, et Stellantis, propriétaire de la marque Chrysler.