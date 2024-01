Une juge libère un membre des « Newburgh Four » et blâme le FBI

Un homme reconnu coupable dans une affaire de terrorisme post-11 septembre a été libéré de prison par une juge qui a critiqué le FBI pour s’être appuyé sur un informateur confidentiel « peu recommandable » dans le cadre d’un complot inventé par l’agence visant à faire exploser des synagogues de New York et à abattre des avions de la Garde nationale.

Michael Hill Associated Press

La juge de district américaine Colleen McMahon a accordé vendredi à James Cromitie, 58 ans, une libération de prison pour raisons humanitaires, six mois après avoir ordonné la libération de ses trois coaccusés, connus sous le nom de Newburgh Four, pour des raisons similaires. Les quatre hommes de la petite ville fluviale située à 97 kilomètres au nord de New York ont été reconnus coupables de terrorisme en 2010.

Cromitie a purgé 15 ans de sa peine minimale de 25 ans. La juge basée à New York a ordonné que la peine de Cromitie soit réduite à la durée purgée plus 90 jours.

Les procureurs dans cette affaire très médiatisée ont déclaré que les accusés de Newburgh avaient passé des mois à repérer des cibles et à sécuriser ce qu’ils pensaient être des explosifs et un missile antiaérien, dans le but d’abattre des avions sur la base de la Garde nationale aérienne de Newburgh et de faire exploser des synagogues dans le Bronx. Ils ont été arrêtés après avoir prétendument posé des « bombes » remplies d’explosifs inertes fournis par le Federal Bureau of Investigation (FBI).

Les critiques ont accusé des agents fédéraux d’avoir piégé un groupe d’hommes qui n’avaient pas eu de chance après avoir purgé une peine de prison.

Dans une décision cinglante, la juge McMahon a écrit que le FBI avait inventé le complot et identifié les cibles. Cromitie et ses coaccusés, écrit-elle, « n’auraient pas et n’auraient pas pu imaginer par eux-mêmes un crime impliquant des missiles qui aurait justifié la peine de 25 ans que le tribunal a été contraint d’imposer ».

« L’idée selon laquelle Cromitie a été choisi comme “leader” par les coaccusés est inconcevable, étant donné sa bouffonnerie et son incompétence bien documentées », a-t-elle écrit.

Cromitie a été impliqué dans ce complot bidon par l’informateur fédéral Shaheed Hussain, dont le travail est critiqué depuis des années par des groupes de défense des libertés civiles.

La juge McMahon l’a qualifié de « très peu recommandable » et de « méchant » envoyé par le gouvernement pour aller « parmi les hommes les plus pauvres et les plus faibles à la recherche de “terroristes” qui pourraient se révéler susceptibles de recevoir une offre d’argent indispensable en échange de la commission d’un faux crime ».

M. Hussain a également travaillé avec le FBI sur une opération visant un propriétaire de pizzeria d’Albany, dans l’État de New York, et un imam, qui impliquait un prêt utilisant l’argent d’une vente fictive de missiles. Les deux hommes, qui affirmaient avoir été trompés, ont été reconnus coupables de blanchiment d’argent et de complot en vue d’aider un groupe terroriste.

M. Hussain a de nouveau attiré l’attention en 2018 lorsqu’une limousine s’est écrasée dans la campagne de Schoharie, à New York, tuant 20 personnes. Hussain possédait la société de limousines, exploitée par son fils, Nauman Hussain.

Nauman Hussain a été reconnu coupable d’homicide involontaire l’année dernière et purge une peine de cinq à 15 ans de prison.

L’avocat de Cromitie, Kerry Lawrence, a déclaré samedi qu’il n’avait pas encore pu joindre son client, mais que la famille de Cromitie était très heureuse.

« Je suis évidemment ravi que M. Cromitie soit libéré de prison, mais je crois toujours que sa condamnation était entièrement le produit d’un piège gouvernemental, a écrit M. Lawrence dans un courriel. Étant donné qu’il a été traqué et manipulé par l’informateur du gouvernement bien plus que n’importe lequel des autres accusés dont la libération avait été précédemment ordonnée, il aurait été choquant si la juge McMahon n’avait pas fait droit à notre requête. »

Des demandes de commentaires ont été faites samedi au FBI et au bureau du procureur américain à New York.