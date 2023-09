Des politiciens commémorent le 11 septembre à New York

(New York) La vice-présidente américaine, Kamala Harris, le candidat républicain à la présidence et actuel gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, ainsi que l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, se sont joints aux personnes en deuil de New York lors d’une cérémonie commémorative des attentats du 11 septembre 2001, lundi.