Incendies dévastateurs

Joe Biden se rendra à Hawaii le 21 août

(Kahului) Joe Biden va se rendre à Hawaii lundi prochain, a annoncé mercredi la Maison-Blanche, au moment où l’archipel, endeuillé par les incendies les plus meurtriers depuis plus d’un siècle aux États-Unis, se prépare à de longues et laborieuses recherches pour déterminer la véritable ampleur du drame.