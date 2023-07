L’enquête du grand jury sur les Témoins de Jéhovah a commencé par la référence d’un procureur de comté qui estimait que l’État devait s’intéresser de plus près à la question.

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS

(Philadelphie) Un grand jury de Pennsylvanie qui enquête sur les agressions sexuelles commises sur des enfants au sein de la communauté des Témoins de Jéhovah a inculpé cinq autres personnes pour avoir violé ou molesté des enfants âgés d’à peine 4 ans. Il s’agit là des derniers développements d’une enquête en cours qui a permis d’identifier 14 suspects.

Maryclaire Dale Associated Press

La procureure générale de la Pennsylvanie, Michelle Henry, a déclaré lors d’une conférence de presse tenue vendredi que, bien que les agressions remontent à des années, voire à des décennies, « le traumatisme persiste pour ces victimes ».

Mme Henry n’a pas abordé la question du traitement des plaintes par le groupe, mais a indiqué que l’enquête se poursuivrait.

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS La procureure générale de la Pennsylvanie, Michelle Henry

Les critiques affirment que les aînés des Témoins de Jéhovah ont traité les agressions sexuelles sur des enfants comme un péché plutôt que comme un crime, en consignant les plaintes dans des dossiers internes, mais en ne les signalant pas aux autorités. Ils affirment également que le groupe exige souvent un deuxième témoin pour étayer une plainte, une norme qui peut s’avérer impossible à respecter lorsque les auteurs d’agressions isolent souvent leurs victimes.

Le porte-parole de groupe, Jarrod Lopes, a contesté ces conclusions, affirmant que les aînés respectent les exigences en matière de signalement et que les membres sont également libres de signaler les agressions sexuelles aux autorités. Il a aussi dit que la règle du deuxième témoin ne s’appliquait qu’à la discipline interne du groupe. M. Lopes n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire vendredi.

L’enquête du grand jury sur les Témoins de Jéhovah a commencé par la référence d’un procureur de comté qui estimait que l’État devait s’intéresser de plus près à la question. Des dizaines de témoins ont ensuite témoigné devant le grand jury secret à Harrisburg ou ont fourni des informations au bureau du procureur général.

Dans les chefs d’accusation annoncés vendredi, M. Henry a indiqué que des hommes avaient approché les enfants par l’intermédiaire du groupe, parfois lorsque la famille de l’enfant accueillait la personne chez elle. Une personne a déclaré avoir été violée 50 fois ou plus entre l’âge de 7 et 12 ans par un membre des Témoins qui avait 18 ans lorsque les agressions ont commencé. D’autres personnes ont été accusées d’attouchements inappropriés, ce qui est moins grave.

Quatre des cinq suspects sont en garde à vue et leur caution a été fixée, tandis que l’autre personne est recherchée. L’un des neuf premiers accusés s’est suicidé avant d’être arrêté.

Les Témoins de Jéhovah, une dénomination chrétienne internationale fondée dans la région de Pittsburgh il y a plus d’un siècle et dont le siège se trouve dans l’État de New York, revendiquent 8,7 millions de membres dans le monde, dont 1,2 million aux États-Unis.

Les croyants sont connus pour leurs efforts d’évangélisation, notamment en frappant aux portes et en distribuant de la documentation dans les espaces publics.