(New York) Le maire de New York, Eric Adams, a signé vendredi une loi interdisant la discrimination basée sur l’apparence en ajoutant le poids et la taille à la liste des catégories protégées, telles que la race, le sexe et la religion.

Karen Matthews Associated Press

« Nous méritons tous le même accès à l’emploi, au logement et à l’hébergement public, quelle que soit notre apparence, et peu importe votre taille ou votre poids », a déclaré le maire, qui s’est joint à d’autres élus ainsi qu’à des défenseurs de la diversité corporelle et de l’acceptation, lors d’une cérémonie de signature du projet de loi à l’hôtel de ville.

Eric Adams, un démocrate qui a publié un livre sur la guérison de son diabète grâce à un régime à base de plantes, a déclaré que l’ordonnance « aidera à uniformiser les règles du jeu pour tous les New-Yorkais, à créer des lieux de travail et des environnements de vie plus inclusifs et à protéger contre la discrimination ».

Les exemptions en vertu de l’ordonnance, que le conseil municipal a adoptée ce mois-ci, incluent les cas dans lesquels la taille ou le poids d’un individu pourrait l’empêcher d’exercer les fonctions essentielles d’un emploi.

Certains chefs d’entreprise ont exprimé leur opposition à la législation lorsqu’elle était devant le conseil, faisant valoir que le respect de la réglementation pourrait devenir un fardeau onéreux.

« L’ampleur de l’impact et du coût de cette législation n’a pas été pleinement prise en compte », a déclaré Kathy Wylde, présidente et chef de la direction du Partnership for New York City, une organisation regroupant des PDG d’entreprises, dans un communiqué.

Plusieurs autres villes américaines ont interdit la discrimination fondée sur le poids et l’apparence physique, notamment San Francisco, Washington et Madison, au Wisconsin. Une législation interdisant la discrimination fondée sur le poids et la taille a aussi été introduite dans des états comme le New Jersey et le Massachusetts.

Tigress Osborn, présidente de la National Association to Advance Fat Acceptance, a déclaré que l’interdiction de la discrimination basée sur le poids à New York devrait servir de modèle pour la nation et pour le monde.

Mme Osborn a affirmé que l’adoption par la ville de la nouvelle ordonnance « se répercutera sur le monde entier » et montrera que « la discrimination à l’encontre des personnes en raison de leur taille est mauvaise et que nous pouvons la changer ».

L’ordonnance entrera en vigueur dans 180 jours, le 22 novembre.