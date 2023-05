La campagne de réélection de Joe Biden consiste à demander aux Américains de lui permettre de « terminer le travail » qu’il a commencé, et cherche à dépeindre les républicains comme des « extrémistes » qui soutiennent Donald Trump et qui constituent une menace aux valeurs américaines.

(Washington) La campagne de réélection du président Joe Biden promet de conserver les États qui lui ont valu la Maison-Blanche en 2020, mais également de concourir dans d’autres où elle a perdu comme la Caroline du Nord et la Floride.

Will Weissert Associated Press

Dans ses premiers commentaires approfondis sur la stratégie depuis qu’elle a été nommée directrice de la campagne de Joe Biden le mois dernier, Julie Chavez Rodriguez a écrit dans une note aux « parties intéressées » que la course de 2024 présente « des possibilités importantes pour accroître le soutien démocrate ».

Mme Rodriguez a déclaré que la campagne de réélection prévoyait des investissements précoces pour essayer de conserver les États clés que le président démocrate a remportés en 2020, notamment le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Nevada et le New Hampshire. La campagne veut aussi garder dans son giron la Géorgie et l’Arizona, qui n’avaient pas voté démocrate dans une course présidentielle depuis des décennies avant 2020.

Mais la campagne « cherchera également à étendre encore plus la carte dans des États comme la Caroline du Nord et la Floride » et Mme Rodriguez a ajouté que les deux seraient inclus dans un salve publicitaire à « sept chiffres » dans les États clés.

La campagne de réélection de Joe Biden consiste à demander aux Américains de lui permettre de « terminer le travail » qu’il a commencé, et cherche à dépeindre les républicains comme des « extrémistes » qui soutiennent Donald Trump et qui constituent, selon elle, une menace aux valeurs américaines.

Donald Trump cherche à remporter la Maison-Blanche pour la troisième fois, et bien que le message de Mme Rodriguez ne le mentionne pas par son nom, elle a prédit que Biden « l’emporterait une fois de plus sur l’agenda extrémiste MAGA [Make America Great Again] ».

Les conseillers politiques de M. Biden disent depuis longtemps qu’il a battu M. Trump une fois et qu’il peut le faire à nouveau. Et si quelqu’un d’autre remporte l’investiture républicaine – comme le gouverneur de la Floride Ron DeSantis, qui est largement considéré comme une alternative de premier plan à Donald Trump –, l’équipe Biden maintient que la même stratégie peut fonctionner puisque la plupart des républicains n’ont pas fait grand-chose pour se distancier du mouvement MAGA.

La note de Mme Rodriguez n’en parle pas, mais opposer Joe Biden à son adversaire peut être la tactique de réélection la plus efficace du président. Un sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research publié le mois dernier a révélé que seulement environ la moitié des démocrates pensent que Joe Biden, âgé de 80 ans, devrait se présenter à nouveau. Mais pas moins de 81 % ont déclaré qu’ils le soutiendront au moins probablement aux élections générales de 2024 s’il est le candidat.