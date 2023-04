PHOTO EVAN COBB, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Chicago) La victoire à la mairie de Chicago mardi de Brandon Johnson, progressiste peu connu et ancien enseignant, sur un vétéran plus modéré du monde politique de la ville, a redonné confiance à l’aile la plus à gauche du Parti démocrate – et a peut-être montré la voie à suivre par le parti sur la question délicate de la criminalité.

Jonathan Weisman The New York Times

M. Johnson, 47 ans, est revenu sur certaines de ses positions les plus progressistes, notamment les coupes budgétaires dans les effectifs de la police de Chicago. Mais il n’a jamais renié sa position selon laquelle, dans une ville où la violence et la criminalité augmentent, les dirigeants doivent adopter une approche fondamentalement différente de la sécurité publique. Au lieu d’augmenter les effectifs de police, il a préconisé le développement économique et communautaire, l’augmentation du nombre de travailleurs sociaux et de professionnels de la santé mentale, ainsi que l’augmentation du nombre d’inspecteurs chargés d’élucider les crimes commis.

« Il n’appellera peut-être pas cela une activité de maintien de l’ordre, mais cela fera partie du système de maintien de l’ordre », a déclaré le représentant Danny K. Davis, un démocrate de Chicago qui a longtemps soutenu M. Johnson à la Chambre des représentants.

La victoire de M. Johnson pourrait servir de leçon à d’autres démocrates qui luttent contre les attaques verbales des républicains. La représentante Delia Ramirez, démocrate progressiste nouvellement élue dans le quartier nord-ouest de Chicago, était folle de joie.

Nous avions un service de police qui tentait de faire le travail des travailleurs sociaux, des conseillers, des médiateurs, et j’en passe. Ce que nous n’avons pas eu, c’est de l’aide. Delia Ramirez, représentante démocrate

Un enjeu qui divise

Aucune question n’a peut-être autant divisé les démocrates que la criminalité et le maintien de l’ordre, alors que la violence a explosé dans tout le pays pendant la pandémie de coronavirus, et que les républicains n’ont eu de cesse d’affirmer que leurs adversaires étaient indulgents envers les criminels. La criminalité et la sécurité publique sont les principales préoccupations des électeurs de Chicago, 57 % d’entre eux – et 61 % des Noirs – estimant que la ville n’est pas sûre, selon un sondage réalisé par Schoen Cooperman Research pour l’institut conservateur Manhattan.

La ville a connu une augmentation de 45 % de la criminalité par rapport à la même période de l’année dernière dans plusieurs catégories, notamment les agressions sexuelles, les vols, les cambriolages et les vols de voitures. Les meurtres ont diminué par rapport à la hausse enregistrée en 2021 et en 2022 en pleine pandémie, mais le nombre de meurtres cette année est encore supérieur de près de 50 % à celui de 2019.

Les démocrates nationaux avaient concédé qu’ils s’attendaient à ce que ces chiffres donnent une courte victoire à l’adversaire de M. Johnson, Paul Vallas, 69 ans, un ancien chef des écoles de Chicago qui a axé sa campagne sur la lutte contre la criminalité.

PHOTO ERIN HOOLEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Paul Vallas, candidat défait à la mairie de Chicago

« Lorsque les gens ont peur, ils se tournent vers ce qu’ils perçoivent comme une force », a déclaré le représentant Brendan Boyle, qui a participé à une publicité sur l’internet en faveur de M. Johnson, critiquant M. Vallas pour sa gestion du système scolaire de Philadelphie. « Comme l’a dit Bill Clinton, les gens choisiront la force et le mal plutôt que la faiblesse et le bien. En tant que démocrates, nous devons avoir un message sur la criminalité qui corresponde à ce moment. »

Puis Johnson a gagné.

M. Boyle met en garde contre toute interprétation excessive de ce résultat. M. Vallas a peut-être perdu parce que l’attention s’est concentrée sur ses erreurs à la tête des systèmes scolaires de Chicago, de Philadelphie et de La Nouvelle-Orléans et sur son association avec des républicains, qu’il s’agisse de chefs d’entreprise de banlieue ou du président pro-Trump de l’Ordre fraternel de la police locale. Avec la puissance du syndicat des enseignants de Chicago derrière lui, M. Johnson a surpassé en matière d’organisation M. Vallas, qui a dépensé beaucoup plus d’argent pour la campagne.

« À de nombreux égards, c’est à Paul Vallas que l’on doit cette victoire », a déclaré M. Boyle.

Appuis de figures démocrates

Les analystes ont également souligné que la victoire de M. Johnson avait probablement moins à voir avec son idéologie qu’avec la consolidation du vote des Noirs après une primaire divisée et l’incapacité de M. Vallas à contrebalancer ce vote par une participation hispanique plus importante que prévu.

Mais les militants libéraux n’étaient pas prêts à gâcher le triomphe d’une jeune voix progressiste qui respirait l’optimisme face à un modéré plus âgé et plus bourru qui s’appuyait fortement sur le message selon lequel l’augmentation de la criminalité nécessitait plus de policiers avec moins de restrictions. Les leaders de la gauche démocrate, notamment les sénateurs Bernie Sanders du Vermont et Elizabeth Warren du Massachusetts, ont soutenu M. Johnson, le faisant sortir de l’ombre pour le placer en deuxième position au premier tour de scrutin.

En fin de compte, son attrait dans une ville majoritairement démocrate a eu raison des efforts de M. Vallas pour prouver sa bonne foi démocrate en obtenant le soutien de piliers du parti, notamment le sénateur Dick Durbin de l’Illinois, Arne Duncan, secrétaire à l’Éducation de l’ancien président Barack Obama, et l’ancien représentant Bobby L. Rush, qui est devenu une icône dans le South Side en tant que Black Panther.

« Brandon est représentatif du Chicago d’aujourd’hui : il est progressiste, il est plus jeune », a déclaré Jan Schakowsky, une démocrate dont le district de la rive nord du lac a été au cœur du soutien de M. Johnson. « Cela devrait donner du courage à ceux qui veulent mener des campagnes progressistes dans tout le pays et inspirer ceux qui croient en la diversité et en la participation individuelle aux élections. »

Une ancienne victime

En ce sens, le vote à Chicago a davantage ressemblé à la communauté ethnique de Los Angeles qu’à celle de New York. À Los Angeles, une vague de soutien à Rick Caruso, républicain devenu démocrate, a forcé la tenue d’un second tour, mais la libérale de la course, Karen Bass, a finalement triomphé. À New York, Eric Adams, ancien policier, a remporté la victoire grâce à un message axé sur la criminalité.

Howard Wolfson, qui a travaillé pour Michael Bloomberg lorsqu’il était maire de New York et qui a participé au soutien de Bloomberg à M. Adams, a fait remarquer que M. Adams avait quelque chose que M. Vallas n’avait pas : il a été victime de mauvais comportements de la part de la police lorsqu’il était adolescent et a réformé la justice pénale lorsqu’il était policier.

« Il était beaucoup plus difficile de l’attaquer sur la question du maintien de l’ordre », a déclaré M. Wolfson à propos de M. Adams. « M. Vallas, étant donné sa propre biographie, était plus facile à attaquer. »

Ce texte a d’abord été publié dans le New York Times