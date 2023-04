La société Dominion poursuit le réseau pour 1,6 milliard, affirmant que Fox l’a diffamée en diffusant à plusieurs reprises de fausses déclarations sur les machines de l’entreprise et les logiciels qui les accompagnent.

(Wilmington) La poursuite pour diffamation d’une entreprise de machines à voter contre Fox News pour avoir diffusé de fausses allégations sur l’élection présidentielle de 2020 fera l’objet d’un procès, après qu’un juge du Delaware a autorisé vendredi un jury à décider si le réseau conservateur a agi avec une réelle malveillance.

Randall Chase Associated Press

Le juge de la Cour supérieure Eric Davis a statué que ni Fox ni Dominion Voting Systems n’avaient présenté d’argument convaincant pour déterminer si Fox avait agi avec malveillance sans que l’affaire soit portée devant un jury. Mais il a également statué que les déclarations que Dominion avait contestées constituaient une diffamation « en soi » en vertu de la loi de New York. Cela signifie que Dominion n’a pas eu à prouver les dommages pour établir la responsabilité de Fox.

« Les preuves développées dans cette procédure civile démontrent qu’[il] est on ne peut plus clair qu’aucune des déclarations relatives à Dominion concernant les élections de 2020 n’est vraie », a écrit le juge Davis dans sa décision sommaire.

La décision ouvre la voie à l’ouverture d’un procès à la mi-avril.

La société Dominion poursuit le réseau pour 1,6 milliard, affirmant que Fox l’a diffamée en diffusant à plusieurs reprises de fausses déclarations sur les machines de l’entreprise et les logiciels qui les accompagnent. Les documents de cour et les témoignages ont révélé que de nombreux animateurs et dirigeants de Fox ne croyaient pas en la véracité des allégations, mais continuaient à les diffuser.

Fox a déclaré qu’il couvrait tout simplement des allégations très dignes d’intérêt. La couverture a alimenté un écosystème de désinformation entourant la défaite électorale de l’ancien président Donald Trump en 2020 qui persiste depuis.