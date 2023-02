(Nairobi) Jill Biden a donné vendredi l’une des indications les plus claires à ce jour que son mari, le président Joe Biden, se présentera pour un second mandat.

Darlene Superville Associated Press

Dans une entrevue exclusive accordée vendredi à l’Associated Press, Mme Biden a déclaré qu’il ne restait pratiquement plus qu’à fixer l’heure et le lieu de l’annonce officielle.

Bien que M. Biden ait depuis longtemps martelé qu’il avait l’intention de se représenter, il ne l’a pas encore annoncé officiellement. Et il doit encore dissiper l’impression selon laquelle il serait trop vieux — il aurait 86 ans à la fin d’un second mandat.

« Combien de fois doit-il le répéter pour que vous le croyiez ? », a déclaré Mme Biden à Nairobi, deuxième et dernière étape de son voyage de cinq jours en Afrique. « Il dit qu’il n’a pas fini. Il n’a pas fini ce qu’il avait commencé. Et c’est ce qui est important. »

PHOTO BRIAN INGANGA, ASSOCIATED PRESS Jill Biden a participé à une rencontre avec des femmes leaders du Kenya à la résidence des ambassadeurs des États-Unis à Nairobi, au Kenya, le 24 février.

L’entourage du président a déjà déclaré qu’une annonce devrait avoir lieu en avril, après la fin du premier trimestre de collecte de fonds — soit à peu près au moment où le président Barack Obama avait officiellement lancé sa campagne à la réélection.

Mme Biden est considérée comme une figure clé lorsque vient le temps pour son mari de planifier son avenir. « Parce que je suis sa femme, explique-t-elle en riant. Bien sûr qu’il m’écoutera, parce que nous sommes un couple. Mais croyez-moi, il se fait sa propre idée. »

PHOTO EVAN VUCCI, ASSOCIATED PRESS Joe Biden et son épouse Jill

Cancer de la peau

Jill Biden a également évoqué longuement, pour la première fois, son diagnostic de cancer de la peau, qui a conduit les médecins à lui retirer le mois dernier plusieurs lésions basocellulaires.

« Je me suis dit d’abord : “ oh, c’est juste quelque chose sur mon œil ”, vous savez, dit-elle. Mais ensuite, ils ont dit : “ non, nous pensons que c’est plus profond ”. » Ensuite, les médecins ont vérifié sa poitrine, a-t-elle dit, et ils ont conclu : « c’est définitivement basocellulaire » ».

« Alors, j’ai de la chance, a déclaré Mme Biden. Croyez-moi, j’ai tellement de chance qu’ils l’aient vu, qu’ils l’aient enlevé et que je sois en bonne santé. »

La sensibilisation au dépistage du cancer a d’ailleurs été la pierre angulaire de ses efforts pendant des années, avant même que leur fils, Beau, ne soit emporté par une tumeur au cerveau il y a une dizaine d’années.

Mme Biden est la seule « première dame » à poursuivre sa carrière en plus de ses fonctions officielles : elle enseigne l’écriture et l’anglais aux étudiants des collèges communautaires. À 71 ans, elle souligne qu’elle n’est pas prête à songer à la retraite. « Je sais que je le saurai quand ce sera assez, mais ce n’est pas encore le cas. »

Mme Biden a aussi évoqué l’héritage de l’ancien président démocrate Jimmy Carter, qui a récemment commencé les soins palliatifs à domicile. Le Centre Carter, que l’ancien président a fondé après avoir quitté la Maison-Blanche, a joué un rôle clé dans l’élimination du parasite du ver de Guinée dans les pays africains.

« C’est l’exemple parfait, dit-elle. C’est un homme tellement humble. Il n’est pas sorti en proclamant : “ Regardez ce que j’ai fait ”. Il l’a juste fait. »

NOTE DE L’AP : Darlene Superville a couvert la Maison-Blanche et les premières dames depuis 2009 et elle est coauteure, avec la rédactrice en chef de l’AP Julie Pace, d’une biographie de Jill Biden parue en 2022.