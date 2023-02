Des proches d’une Américaine accusés de l’avoir kidnappée pour un mariage forcé au Yémen

(New York) La justice américaine a inculpé jeudi le père et le frère d’une femme originaire de l’État de New York, accusés de l’avoir enlevée au Mexique pour l’emmener de force au Yémen afin de conclure un mariage arrangé.