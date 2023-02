New York

Un mort et sept blessés, percutés par le conducteur d’un camion U-Haul

(New York) Un homme au volant d’un camion U-Haul a fait une embardée sur le trottoir et a percuté des conducteurs de scooter à New York lundi, tuant une personne et en blessant sept autres avant que la police ne puisse coincer le véhicule contre un bâtiment après une poursuite de plusieurs kilomètres.