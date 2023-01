(Memphis) La cheffe de la police de Memphis a dissous samedi l’unité Scorpion de la ville après que certains de ses agents ont battu à mort Tyre Nichols, infirmant une déclaration antérieure selon laquelle elle garderait l’unité intacte.

Adrian Sainz Associated Press

La directrice de la police, Cerelyn J. Davis, a déclaré qu’elle avait écouté les proches de M. Nichols, les dirigeants communautaires et les agents non impliqués dans la prise de décision.

« Il est dans l’intérêt de tous de dissoudre définitivement l’unité Scorpion », a-t-elle déclaré dans un communiqué. Elle a indiqué que les agents actuellement affectés à l’unité « sont d’accord sans réserve » avec la démarche.

PHOTO GERALD HERBERT, ASSOCIATED PRESS Cerelyn J. Davis, cheffe de la police de Memphis

L’unité est composée de trois équipes d’environ 30 agents qui ciblent les délinquants violents dans les zones aux prises avec une criminalité élevée. Elle était inactive depuis l’arrestation de M. Nichols le 7 janvier.

Dans une entrevue vendredi avec l’Associated Press, Mme Davis a déclaré qu’elle ne fermerait pas une unité si quelques policiers commettaient un acte odieux et parce qu’elle avait besoin de cette unité pour continuer à travailler.

« L’idée que l’unité Scorpion est une mauvaise unité, j’ai juste un problème avec ça », avait soutenu Mme Davis.

La dissolution a été annoncée alors que la nation et la ville s’efforcent de faire face à la vidéo montrant la police en train de frapper un automobiliste noir.

Les images diffusées vendredi ont laissé de nombreuses questions sans réponse sur le contrôle routier impliquant M. Nichols et sur d’autres agents des forces de l’ordre qui se tenaient là alors qu’il gisait immobile sur le trottoir.

CAPTURE D’ÉCRAN POLICE DE MEMPHIS PAR REUTERS Les cinq anciens agents de la police de Memphis ont été licenciés et inculpés de meurtre et d’autres crimes en lien avec la mort de M. Nichols.

Les cinq anciens agents de la police de Memphis, également noirs, ont été licenciés et inculpés de meurtre et d’autres crimes en lien avec la mort de M. Nichols, trois jours après l’arrestation.

L’enregistrement montre la police battre sauvagement M. Nichols, un employé de Fedex de 29 ans, pendant trois minutes tout en lui criant des grossièretés lors d’une agression que l’équipe juridique de la famille M. Nichols a comparée au tristement célèbre tabassage par la police de Rodney King, un automobiliste de Los Angeles, en 1991.

M. Nichols a appelé sa mère avant que son corps mou ne soit appuyé contre une voiture de police et que les agents des poings contre poings.

Les cinq policiers — Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III et Justin Smith — risquent jusqu’à 60 ans de prison s’ils sont reconnus coupables de meurtre au deuxième degré.

Mme Davis a déclaré que d’autres agents faisaient l’objet d’une enquête, et le shérif du comté de Shelby, Floyd Bonner, a fait savoir que deux adjoints avaient été relevés de leurs fonctions sans solde pendant que leur conduite faisait l’objet d’une enquête.

Des villes à travers le pays s’étaient préparées à des manifestations, mais elles étaient dispersées et non violentes. Plusieurs dizaines de manifestants à Memphis ont bloqué le pont Interstate 55 qui fait passer la circulation sur le fleuve Mississippi en direction de l’Arkansas. Les manifestants ont également bloqué la circulation à New York, Los Angeles et Portland, en Oregon.

Blake Ballin, l’avocat de M. Mills, a déclaré samedi à l’Associated Press dans un communiqué que les vidéos « produisaient autant de questions qu’elles avaient de réponses ».

Certaines des questions porteront sur ce que M. Mills « savait et ce qu’il a pu voir » et si ses actions « ont franchi les lignes qui ont été franchies par d’autres officiers lors de cet incident », a mentionné Me Ballin.

Les journalistes de l’Associated Press Aaron Morrison, Travis Loller et Rebecca Reynolds, ont contribué à ce reportage.