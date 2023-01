Une vidéo rendue publique vendredi montre le mari de l’ancienne présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, luttant pour le contrôle d’un marteau avec son agresseur lors d’une attaque brutale au domicile du couple à San Francisco l’année dernière.

Stefanie Dazio et Brian Melley Associated Press

Les images filmées par la caméra montrent le suspect David DePape en train d’arracher l’outil à Paul Pelosi, 82 ans, et de s’élancer vers lui, le marteau au-dessus de sa tête. Le coup porté à Pelosi est hors du champ de vue de la caméra. Les agents se précipitent ensuite dans la maison et sautent sur DePape.

On peut voir Pelosi, apparemment inconscient, allongé sur le sol, face contre terre, dans son haut de pyjama et ses sous-vêtements.

Cette publication intervient après qu’une coalition d’agences de presse, dont l’Associated Press, ait demandé l’accès aux preuves que les procureurs ont présentées en audience publique le mois dernier. Le bureau du procureur de San Francisco avait refusé de mettre les pièces à conviction à la disposition des journalistes.

Mercredi, un juge de la Cour d’État a décidé qu’il n’y avait aucune raison de garder la vidéo secrète.

Les preuves comprennent des parties de l’appel de Paul Pelosi au 911 le 28 octobre, ainsi que des images vidéo provenant des caméras de surveillance de la police du Capitole, des caméras corporelles portées par les deux policiers qui sont arrivés à la maison et de la vidéo de l’entretien du suspect DePape avec la police.

La vidéo de la police du Capitole montre DePape s’approchant d’une porte vitrée, la quittant puis revenant avec un grand sac à dos et deux autres sacs. Il pose tous les objets par terre et sort un marteau qu’il utilise pour briser la vitre de la porte et passer par une ouverture.

DePape a plaidé non coupable dans les affaires en cours au niveau de l’État et fédéral. Il est détenu en prison sans caution.