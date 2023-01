PHOTO ANDREW HARNIK, ASSOCIATED PRESS

(Springfield) Un tour de chauffe avant la vraie campagne présidentielle ? Joe Biden s’est présenté mardi comme le promoteur d’une économie qui « ne laisse personne au bord du chemin », tout en étrillant les projets de l’opposition, qualifiée de « parti du chaos et de la catastrophe ».

Agence France-Presse

Dans un long discours devant des ouvriers à Springfield en Virginie, non loin de Washington, il a critiqué ceux qu’il appelle les républicains « ultra MAGA » (« Make America Great Again », le slogan de l’ancien président Donald Trump).

Il a promis de bloquer les projets des conservateurs en matière fiscale notamment : « Je ne laisserai pas faire. Pas tant que je suis aux commandes. Je mettrai mon veto à tout ».

Le démocrate de 80 ans a critiqué en particulier le projet de la droite de remplacer l’impôt national sur le revenu par une taxe généralisée de 30 % sur la consommation.

« Ce n’est pas le parti que connaissait votre grand-père », a-t-il insisté, reprochant aux républicains de vouloir provoquer un défaut de paiement de l’Amérique, et d’être le parti des riches et des grandes entreprises.

« L’idée même que nous, détenteurs de la dette la plus sûre et la plus respectée du monde, nous fassions défaut, cela dépasse l’entendement », a-t-il assuré, dénonçant de la part de ses adversaires « des menaces insensées qui prennent l’économie en otage ».

« Invisibles »

Joe Biden fait référence à de difficiles débats parlementaires en cours pour relever le plafond d’endettement légal du pays, une manœuvre que le Congrès doit répéter à intervalles réguliers, pour que la première puissance mondiale continue à assurer le service de sa dette.

Le démocrate de 80 ans s’est présenté comme le promoteur d’une « économie qui ne laisse personne sur le bord de la route ».

Comme s’il dessinait déjà les lignes de sa campagne, il a parlé des Américains devenus « invisibles » à force de désindustrialisation, de ces « cols bleus » qui votent désormais républicain.

« Que s’est-il passé ? » a-t-il demandé, avant de répondre à sa propre question : « Ils pensent que nous n’en avons rien à faire, que nous ne faisons pas attention » à eux.

Il s’est aussi félicité de la bonne santé de l’économie américaine, qui a crû de plus de 2 % l’an dernier selon des statistiques publiées jeudi, tandis que le chômage est au plus bas depuis des décennies, avec un taux nettement inférieur à 4 %.

« Les nouvelles ne pourraient pas être meilleures », a-t-il affirmé, en soulignant l’effet selon lui des gigantesques plans de relance et d’investissement votés à son initiative.

Joe Biden dit jusqu’ici avoir « l’intention de se représenter » à la présidentielle de 2024, et a promis de rendre sa décision publique au début de l’année 2023.