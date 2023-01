En juin dernier, la Cour suprême a dynamité la jurisprudence de l’arrêt Roe c. Wade garantissant l’accès à l’avortement, estimant qu’il ne s’agissait pas d’un droit protégé par la Constitution.

(Washington) La bataille pour l’avortement n’est « pas finie », a assuré Joe Biden dimanche, 50 ans jour pour jour après un célèbre arrêt de la Cour suprême qui garantissait l’accès à l’avortement partout aux États-Unis, mais qui a été renversé en juin dernier.

Agence France-Presse

« Nous devrions célébrer aujourd’hui le cinquantième anniversaire de Roe v. Wade », la jurisprudence qui pendant des décennies a garanti le droit à l’avortement sur tout le territoire américain, a fait savoir le président démocrate dans un tweet.

« Au lieu de cela, des responsables républicains “MAGA” (c’est-à-dire acquis au programme « Make America Great Again » de l’ancien président Donald Trump, NDLR) sont entrés en guerre contre le droit des femmes à prendre elles-mêmes les décisions concernant leur santé », a dénoncé Joe Biden.

« Je me suis toujours battu pour protéger les droits des femmes en matière de reproduction et je me battrai toujours », a assuré le président, qui ne dispose sur ce sujet que de maigres moyens institutionnels.

En juin dernier, la plus haute juridiction américaine a dynamité cette jurisprudence, en estimant que le droit à l’interruption volontaire de grossesse n’était pas protégé par la Constitution.

La Cour suprême, à laquelle Donald Trump a donné une composition très conservatrice, a ainsi permis à une vingtaine d’États gouvernés par les républicains d’interdire ou de restreindre sévèrement l’accès à l’avortement.

Dans ses tweets dimanche, Joe Biden martèle que « le droit des femmes à choisir n’est pas négociable » et appelle le Congrès à adopter une loi qui reprendrait les termes de la jurisprudence de l’arrêt Roe c. Wade, en s’imposant aux États conservateurs.

Mais le démocrate de 80 ans n’a aucune chance d’être entendu : l’une des deux Chambres du Congrès, la Chambre des représentants, vient de passer aux mains des républicains.

Le président a dû se contenter de prendre depuis juin 2022 des décrets à la portée limitée.

Dimanche, la vice-présidente Kamala Harris doit d’ailleurs détailler, dans un discours marquant les 50 ans de l’arrêt Roe c. Wade, une nouvelle volée de mesures réglementaires.

La Maison-Blanche veut cette fois protéger l’accès aux pilules à base de mifépristone (ou RU 486), qui permettent d’interrompre une grossesse pendant les premières semaines.

Des militants pour le droit à l’avortement ont par ailleurs annoncé des rassemblements dimanche dans plusieurs villes des États-Unis pour marquer cet anniversaire.