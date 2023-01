(Los Angeles) La neuvième rivière atmosphérique d’une série de tempêtes hivernales majeures qui durent depuis trois semaines a traversé la Californie lundi, rendant la conduite en montagne dangereuse et le risque d’inondation élevé près des rivières en crue, même si le soleil est apparu dans certaines régions.

Christopher Weber Associated Press

De fortes chutes de neige sont tombées sur la Sierra Nevada, et le National Weather Service a déconseillé les déplacements. L’Interstate 80, une autoroute clé reliant la baie de San Francisco aux stations de ski du lac Tahoe, a rouvert aux véhicules munis de pneus à chaînes après des fermetures périodiques le week-end en raison des conditions météorologiques.

« Si vous devez voyager, préparez-vous à des conditions de voyage dangereuses, à des retards importants et à des fermetures de routes », a déclaré le bureau du service météorologique de Sacramento sur Twitter.

PHOTO DANIEL DREIFUSS, REUTERS Des digues de sacs de sable ont été érigées pour protéger des maisons des inondations, après que la rivière Carmel ait débordé

Le Central Sierra Snow Lab de l’Université de Californie à Berkeley a indiqué sur Twitter lundi matin qu’il avait enregistré 126 cm de neige fraîche depuis vendredi.

Une alerte aux avalanches dans l’arrière-pays a été diffusée pour la Sierra centrale, y compris la région de Tahoe.

Un environnement saturé

Un barrage de rivières atmosphériques a déversé de la pluie et de la neige sur la Californie depuis la fin de décembre, coupant l’électricité à des milliers de personnes et inondant les routes, libérant des coulées de débris et déclenchant des glissements de terrain. Le système de lundi était relativement faible par rapport aux tempêtes précédentes, mais les risques d’inondations et de coulées de boue subsistaient en raison de la saturation, selon les prévisionnistes.

Des journées majoritairement sèches étaient prévues pour la semaine, bien que certaines parties de la Californie du Nord pourraient connaître davantage de pluie en milieu de semaine.

Le soleil est apparu lundi à San Francisco, où 51,5 cm de pluie sont tombés à l’aéroport de la ville depuis le 1er octobre, date à laquelle la Californie commence généralement à enregistrer les précipitations pour l’année. La moyenne pour « l’année de l’eau » est de 19,6 po (49,8 cm). « Nous avons donc dépassé le total annuel avec huit mois à faire », a tweeté le bureau du service météorologique de San Francisco.

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Un véhicule abandonné sur une route inondée à San Diego, après que le fleuve du même nom soit sorti de son lit

De l’autre côté de la baie, à Berkeley, 10 maisons ont été évacuées lundi lorsqu’une colline s’est effondrée, projetant de la boue sur les propriétés. Aucun blessé n’a été signalé.

Inondations et rivières en crue

Jusqu’à 5 cm de pluie supplémentaires sont tombés dimanche dans la vallée de Sacramento, où les habitants de Wilton et des communautés environnantes ont été avertis de se préparer à partir si la rivière Cosumnes continuait à monter.

PHOTO JOSE CARLOS FAJARDO, ASSOCIATED PRESS Devan Beard, 13 ans, se déplace autour de chez lui en moto tout-terrain, à Brentwood

Dans le comté de Monterey, la rivière Salinas, en crue, a submergé des terres agricoles au cours du week-end et les autorités ont déclaré lundi qu’elle continuait à monter. À l’est, les alertes aux inondations étaient toujours en vigueur pour le comté de Merced, dans la vallée centrale agricole, où le gouverneur Gavin Newsom s’est rendu samedi.

Lundi, M. Newsom a signé un décret visant à renforcer la réponse d’urgence de l’État aux tempêtes et à aider les communautés qui ont subi des dommages.

PHOTO MIKE BLAKE, REUTERS Après avoir quitté leur hôtel, ces voyageurs tentent tant bien que mal de garder leur bagage au sec

Le président Joe Biden a déclaré une catastrophe majeure dans l’État et a ordonné une aide fédérale pour compléter les efforts de récupération locaux.

En Californie du Sud, le soleil a brillé à Los Angeles, mais les avertissements et les avis de tempête hivernale étaient toujours en place pour les zones montagneuses, où de nombreuses routes restaient impraticables en raison de la boue et des glissements de terrain. Deux voies de l’Interstate 5 en direction du nord près de Castaic, dans le nord du comté de Los Angeles, ont été fermées pour une durée indéterminée après l’effondrement d’une colline.

Le centre-ville de Los Angeles a établi un record de précipitations samedi avec 4,6 cm de pluie, selon le service météorologique.

Au moins 20 décès liés à la tempête ont été enregistrés, et un garçon de 5 ans est toujours porté disparu après avoir été emporté par les eaux de crue dans la voiture de sa mère dans le comté de San Luis Obispo.

Les prévisionnistes avaient les yeux rivés sur une tempête qui se forme dans le Pacifique pour voir si elle gagne suffisamment de force pour devenir la dixième rivière atmosphérique de la saison dans l’État. Quoi qu’il en soit, il est probable qu’elle n’apportera que des pluies légères et sera principalement confinée au nord de la Californie lorsqu’elle touchera terre mercredi, a déclaré lundi le climatologue Mike Anderson lors d’un breffage météorologique de l’État.